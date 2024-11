'Alexa' está em oferta e sai a partir de R$ 197; confira mais descontos

A Amazon deu início à Black Friday na última sexta-feira (22), com descontos de até 50% em dispositivos com a assistente virtual Alexa. Se você quer trocar a antiga ou comprar uma pela primeira vez, o Guia de Compras UOL reuniu as ofertas de aparelhos para ajudar na busca e garantir a economia.

Os alto-falantes inteligentes da linha Echo, disponíveis em diversos formatos, estão a partir de R$ 197. Confira a lista completa de ofertas abaixo:

Tem design em formato de "metade de laranja";

Os alto-falantes são projetados para frente e é ideal para cantos e ambientes menores, como a mesa de cabeceira do quarto ou até a bancada do banheiro;

É uma opção para presentear crianças;

Tempo de resposta 20% mais rápido em comparação com dispositivos anteriores.

Tem um formato de esfera;

Oferece um som mais alto, nítido e com graves mais potentes, além de alguns recursos extra;

Graças a um acelerômetro, é possível dar comandos com batidinhas no dispositivo -- para pausar uma música ou desligar um alarme, por exemplo;

Um termômetro embutido fornece a temperatura exata do ambiente onde ele está (e não a do exterior, oferecida por serviços de clima).

É um despertador inteligente, com tela sensível ao toque de 2,8 polegadas e resolução de 320 x 240 pixels;

O dispositivo mostra a hora, permite visualizar alarmes, conferir a previsão do tempo ou ver os nomes de música;

Inclui um alto-falante com direcionamento frontal de 1,73 polegadas, que proporciona sons nítidos e graves mais profundos;

Possui botões de aumentar e diminuir o volume; botão de liga/desliga dos microfones;

Dimensões: 113 mm x 103 mm x 111 mm;

Lançado em 2024.

Alto-falante com boa qualidade sonora e capaz de se adaptar ao ambiente no qual é usado;

Conecta-se com outras Echo (para ouvir música em vários ambientes), virando uma caixa de som auxiliar para o conteúdo exibido na TV. Disponível nas cores preta, branca e azul;

Dimensões: 144 mm x 144 mm x 133 mm;

Lançado em 2020.

Possui tela de 8 polegadas (20,3 cm) e câmera de 13 MP;

Áudio espacial: nova tecnologia de áudio que analisa a acústica do ambiente e adapta a reprodução a ele;

Reproduz vídeos do YouTube e aplicativos de streamings;

Funciona como porta-retratos;

Dimensões: 200 mm x 139 mm x 106 mm.

Fones com áudio nítido e equilibrado;

Microfones que captam os comandos de voz para acionar a Alexa, sem necessidade de tocar em qualquer parte;

Classificação IPX4 --suportam respingos de água, suor ou chuva leve;

Autonomia de até cinco horas de reprodução de música com uma única carga;

Bateria embutida no estojo é capaz de realizar duas cargas adicionais, totalizando até 15 horas de uso.

O que a Alexa faz?

Cria timers e lembretes;

Cria listas de compras ou de tarefas;

Faz pesquisas na internet;

Informa notícias e a previsão do tempo;

Reproduz músicas e playlists de aplicativos de streaming;

Programa rotinas;

Controla outros dispositivos inteligentes da casa, como lâmpadas e TV.

*Com informações de texto de Marcella Duarte, publicado em 16 de julho de 2024.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.