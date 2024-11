Air fryer 'grandona' da Philips Walita está por R$ 474; confira nosso teste

A air fryer Essential XL Digital, da Philips Walita, está em oferta nesta Black Friday com 21% de desconto, saindo por R$ 474.

O Guia de Compras UOL testou o modelo e aprovou: "é uma das minhas air fryers favoritas, tanto que é a que tenho em casa". Confira abaixo o que mais gostamos no modelo, pontos de atenção e se vale a pena:

Apesar de ser um modelo mais tradicional, ela é ótima em tudo o que se propõe: potente, espaçosa e silenciosa. O resultado são alimentos crocantes por fora e suculentos por dentro, preparados rapidamente.

O que eu gostei

Eu comprei a Essential XL Digital há menos de um ano, quando quis fazer um "upgrade" na minha antiga air fryer, que era mais simples e já estava surrada. E não poderia ter ficado mais satisfeita com a escolha.

Alguns dos seus pontos fortes, que me fizeram escolhê-la, são:

Alta potência: esta air fryer é mais potente do que a média, com 2.000 W, o que significa alimentos mais dourados e crocantes;

esta air fryer é mais potente do que a média, com 2.000 W, o que significa alimentos mais dourados e crocantes; Painel Digital touch: facilita a operação e permite selecionar precisamente o tempo e a temperatura (80º C a 200° C);

facilita a operação e permite selecionar precisamente o tempo e a temperatura (80º C a 200° C); 7 programas predefinidos: petiscos congelados, batatas fritas, carne, peixe, coxas de frango, bolo e vegetais grelhados;

petiscos congelados, batatas fritas, carne, peixe, coxas de frango, bolo e vegetais grelhados; Tamanho: o cesto tem 6,2 L (sendo 4,6 L úteis), o que atende preparos para até quatro pessoas sem empilhar a comida;

o cesto tem 6,2 L (sendo 4,6 L úteis), o que atende preparos para até quatro pessoas sem empilhar a comida; Silenciosa: o ruído é tão baixo que, às vezes, é até difícil perceber se ela está ligada mesmo;

o ruído é tão baixo que, às vezes, é até difícil perceber se ela está ligada mesmo; Fácil de limpar: a cuba é removível de dentro do cesto, e pode ir na lava-louças;

a cuba é removível de dentro do cesto, e pode ir na lava-louças; Visual discreto: espaçosa por dentro, mas não é um trambolho, e tem acabamento minimalista black piano.

Imagem: Divulgação

Pontos de atenção

O único ponto de atenção é em relação ao tamanho. Apesar de chamar "XL", o espaço interno do cesto é apenas um pouco maior do que uma air fryer média. Quem busca algo enorme pode ficar frustrado.

Esse modelo é ideal para famílias não muito grandes. Dá para colocar, por exemplo, quatro hambúrgueres de uma vez ou 12 pães de queijo tipo coquetel sem empilhar. Como o cesto é quadrado e mais baixo, o aproveitamento de espaço é bacana. Para meu uso, é mais do que suficiente.

Um dos motivos que explica essa diferença entre a capacidade total e útil do aparelho é a tecnologia chamada Rapid Air, marcada por um formato de estrela no fundo do cesto e um maior espaço entre ele e a cuba. Segundo a Philips Walita, isso permite a circulação ideal de ar quente, para um cozimento uniforme e no menor tempo possível. De fato, isso acontece.

Imagem: Divulgação

Versão conectada ou menor

Quem busca um modelo mais tecnológico, pode optar pela versão conectada da Essential XL, que tem o diferencial de poder ser controlada por um aplicativo no celular ou por comandos de voz com a assistente Alexa.

Dá para ligar, desligar, alterar tempo e temperatura do preparo à distância. Imagina chegar em casa e ter uma refeição quentinha te esperando? Nesta promoção, ela está só um pouco mais cara que o modelo tradicional.

Já para quem quer gastar menos, ou procura um aparelho menor, também há uma opção com o cesto de 4,1 L (2,6 L úteis). Ressaltando que, por conta da tecnologia que já expliquei, ela é bem pequena por dentro, ideal para no máximo um casal. Também há a versão conectada desta menor.

Vale a pena?

Sem dúvidas, esta é uma das air fryers mais eficientes que já usei. Ela deixa o alimento douradinho por igual e é super silenciosa.

É, sim, um pouco mais cara do que a média, mas acredito que seus diferenciais mais do que compensem este valor. Vale a pena investir em um aparelho que vai deixar sua comida mais gostosa e pronta mais rápido.

Além disso, ela é robusta, com antiaderente de qualidade, e deve durar muitos anos na sua casa. Philips Walita é referência em air fryers, desde a época em que esses aparelhos chegaram ao Brasil e eram vendidos apenas na Polishop —quem aí lembra?

