Agricultura intercepta 386 tartaruguinhas chinesas no Aeroporto de Guarulhos

O Sistema de Vigilância Agropecuária (Vigiagro) do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) interceptou nesta quarta-feira, 27, uma bagagem com 386 tartaruguinhas de casco mole chinesas, informou o Ministério da Agricultura. Em nota, a pasta disse que elas estavam agonizantes devido ao transporte em condições indevidas. A suspeita é que eles seriam utilizados como matéria-prima para diversos produtos pela medicina tradicional chinesa. Por questões sanitárias, o Ministério proíbe animais silvestres de ingressar no Brasil sem as devidas autorizações e certificações zoossanitárias.

Para ingressar legalmente no Brasil, espécies exóticas precisam de autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). Como não havia documentação, os animais foram apreendidos e multa de R$ 72 mil foi aplicada pelo órgão. O responsável pelo transporte foi liberado, disse a pasta.