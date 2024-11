Ações europeias sobem com impulso de tecnologia; dados de inflação em foco

Por Joao Manuel Vicente Mauricio e Ankika Biswas

(Reuters) - As ações do setor de tecnologia lideravam o avanço das ações europeias nesta quinta-feira, após dois dias de quedas devido a preocupações com possíveis tarifas dos Estados Unidos e com a instabilidade econômica e política na França, com dados de inflação no foco para obter pistas sobre a trajetória dos cortes de juros.

O índice STOXX 600 subia 0,55%, para 507,76 pontos, em dia em que os volumes de negociação devem ser baixos com o mercado dos EUA fechado para o feriado de Ação de Graças.

O setor de tecnologia avançava 1,8%, no caminho de seu melhor dia em duas semanas, já que as ações de chips subiam depois que a Bloomberg informou que as restrições do governo dos EUA em relação à venda de chips para a China poderiam ser menos severas do que o esperado.

As ações da ASM International, da BE Semiconductor e da ASML ganhavam entre 3% e 4,7%.

O índice CAC-40, da França, também recuperava um pouco do ímpeto perdido depois de cair para a mínima de agosto na sessão anterior.

O governo do primeiro-ministro francês, Michel Barnier, enfrenta um futuro incerto, uma vez que sua luta para garantir a aprovação do orçamento de 2025 em um Parlamento polarizado torna cada vez mais provável o colapso de sua frágil coalizão.

"Não acreditamos que (Marine) Le Pen (líder do partido de extrema-direita Reunião Nacional) vá dar continuidade às suas ameaças de derrubar o governo no curto prazo, mas isso lembra aos mercados a situação precária em que o país se encontra", disse Michiel Tukker, estrategista sênior de taxas europeias do ING.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,14%, a 8.286 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,69%, a 19.393 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,65%, a 7.189 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,44%, a 33.234 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,45%, a 1.632 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,06%, a 6.421 pontos.