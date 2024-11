Ações europeias se recuperam com impulso de papéis de tecnologia e antes de dados de inflação

Por Joao Manuel Vicente Mauricio e Ankika Biswas

(Reuters) - As ações de tecnologia lideraram a recuperação das ações europeias nesta quinta-feira, após uma queda de dois dias alimentada por preocupações com possíveis tarifas dos Estados Unidos e com desafios econômicos e políticos da França, com investidores agora observando atentamente dados de inflação em busca de pistas sobre a trajetória futura de cortes nos juros.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,46%, a 507,30 pontos. Os volumes de negociação foram reduzidos, com o mercado dos Estados Unidos fechado para o feriado de Ação de Graças.

O setor de tecnologia subiu quase 1%, registrando seu melhor dia em uma semana, conforme as ações de chips ganharam depois que a Bloomberg noticiou que as restrições do governo dos EUA em relação aos chips da China podem ser menos severas do que o esperado.

As ações da ASM International, BE Semiconductor e ASML subiram entre 2% e 2,5%.

O índice de referência da França, em que blue-chips têm forte peso, também recuperou um pouco do impulso perdido, avançando 0,5%, depois de cair para os menores níveis desde agosto na sessão anterior.

As ações do setor de defesa lideraram os ganhos setoriais, impulsionadas por um salto de 4,1% na Airbus.

O humor de investidores piorou depois que a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse ao Financial Times que uma guerra comercial global não seria "do interesse de ninguém".

O setor bancário avançou 0,9% e também deu algum apoio ao STOXX 600.

A inflação na Alemanha permaneceu estável em novembro, em 2,4%, embora tenha aumentado em vários Estados alemães. A inflação geral da Espanha em novembro atendeu às expectativas.

Os números da inflação da zona do euro, da França e da Itália estão programados para sexta-feira.

Em LONDRES, o índice Financial Times teve variação positiva de 0,08%, a 8.281,22 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,85%, a 19.425,73 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,51%, a 7.179,25 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,51%, a 33.260,13 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,27%, a 11.610,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,20%, a 6.430,89 pontos.