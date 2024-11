Ações da China caem por aumento de tensões comerciais e guerra de preços das montadoras

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta quinta-feira diante dos temores de investidores de uma escalada da guerra comercial com os Estados Unidos e de uma nova proibição das vendas de chips para a China, enquanto uma guerra de preços entre as montadoras do país deve se intensificar.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,43%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,88%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,2%.

A maioria dos setores fechou em baixa, uma vez que os investidores estavam, em grande parte, em modo de esperar para ver as políticas comerciais do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e suas possíveis consequências.

As ações do setor automotivo foram as que mais recuaram, caindo mais de 2%, depois que relatos da mídia disseram que a BYD e outras montadoras pressionaram os fornecedores a cortar os preços, sinalizando que uma brutal guerra de preços no maior mercado automotivo do mundo está prestes a aumentar.

As ações da BYD em Hong Kong e no continente caíram 2,6% e 2,3%, respectivamente, enquanto a SAIC Motor Corp caiu 2,8%.

A mídia estatal da China alertou Trump que sua promessa de impor tarifas adicionais aos produtos chineses poderia arrastar as duas maiores economias do mundo para uma guerra tarifária mutuamente destrutiva.

O sentimento foi ainda mais prejudicado depois que a Bloomberg News informou que o governo Biden poderia anunciar restrições adicionais às vendas de equipamentos de semicondutores e chips de memória de inteligência artificial para a China já na próxima semana.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,56%, a 38.349 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,20%, a 19.366 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,43%, a 3.295 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,88%, a 3.872 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,06%, a 2.504 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,16%, a 22.298 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,79%, a 3.737 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,45%, a 8.444 pontos.