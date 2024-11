Todos os anos, a cada fim de novembro, lojas multimarcas e concessionárias de automóveis surfam a onda da Black Friday e concedem descontos ou benefícios para atrair mais compradores.

Contudo, sejamos realistas: promoções acontecem com tanta frequência que dificilmente dá para saber se realmente existe alguma vantagem em se comprar um carro nesta época do ano.

O que posso afirmar para você, meu caro leitor, é que o mercado de usados está repleto de boas oportunidades, independentemente da época do ano.

Alguns modelos desvalorizam mais do que seus concorrentes e parecem estar em uma eterna Black Friday.

Separei alguns desses modelos, organizados por categorias, todos ano/modelo 2022 e com câmbio automático.

Já desvalorizaram tanto em relação ao que custavam quando novos que passam a ser vantajosos para quem dá valor ao próprio dinheiro.

Hatch pequeno

Volkswagen Gol e Voyage com motor 1.6 e câmbio automático do Polo partem de R$ 54.580 Imagem: Divulgação

Com cerca de R$ 60 mil, já é possível comprar um carro automático 2022.

No caso, é o saudoso Volkswagen Gol, que muitos nem sabem - ou não lembram - que teve opção de câmbio automático de seis marchas em seus últimos anos de vida.

A boa notícia é que se trata de um carro bem simples de se manter, graças ao motor 1.6 de aspiração natural - o mesmo que ainda equipa a picape Saveiro.

A notícia ruim é que quase todos os Gol com esse tipo de transmissão já integraram a frota de locadoras, ou seja, não é tão fácil conseguir um que esteja em bom estado de conservação.

Hatch médio

Chevrolet Cruze Sport6 Imagem: Divulgação

Quem quiser subir um degrau na categoria dos hatches precisa considerar um médio.

Porém, infelizmente, essa categoria não recebe a merecida atenção dos fabricantes. Considerando um modelo 2022, apenas o Chevrolet Cruze se encaixa nesse perfil.

Felizmente, essa única opção é excelente.

A versão mais barata, a LT, custa cerca de R$ 104 mil - preço inferior ao cobrado por vários modelos zero-quilômetro que entregam bem menos do que o Cruze.

Mesmo essa versão mais simples conta com os principais equipamentos de segurança e conforto, além do potente motor 1.4 turbo com câmbio automático de seis marchas.

Sedã pequeno

Renault Logan já teve versão equipada com câmbio CVT Imagem: Murilo Góes/UOL

Se a categoria dos sedãs médios respira por aparelhos, a dos pequenos continua firme e forte, com várias opções no mercado de novos e usados.

Nesta lista de carros que vivem em uma eterna Black Friday, separei o Renault Logan, que na versão Zen tem preço em torno de R$ 62 mil.

É o sedã automático 2022 mais barato disponível em nosso mercado.

Apesar do visual cansado, o Logan tem qualidades, como o bom aproveitamento do espaço interno, e o confiável motor 1.6 com câmbio CVT - conjunto semelhante utilizado em modelos da Nissan.

Sedã médio

Caoa Chery Arrizo 6 é sedã médio a ser considerado no mercado de usados Imagem: Divulgação

Já no caso dos sedãs médios, é possível pagar cerca de R$ 96 mil por um modelo 2022.

Porém, para isso, é preciso considerar uma opção que não caiu nas graças do público. Estou falando do Chery Arrizo 6, um belo sedã que é raro de se ver nas ruas.

O motor 1.5 com turbo e câmbio CVT é o mesmo conjunto ainda utilizado em outros modelos da marca, o que facilita a manutenção.

Porém, não tem como negar: trata-se de uma compra arriscada, já que o interesse pelo Arrizo é baixo, o que sugere maior dificuldade na revenda.

SUV

Peugeot 2008 2020 é SUV que oferece bom custo-benefício Imagem: Divulgação

A categoria da moda tende a ter preços bem mais altos na comparação com hatches e sedãs.

Mesmo assim, é possível encontrar um bom SUV usado a um custo atraente.

A melhor opção para quem valoriza o próprio dinheiro é o Peugeot 2008 de primeira geração, que tem preço pouco acima dos R$ 71 mil para o modelo 2022.

Não é dos SUVs mais espaçosos, mas utiliza a confiável mecânica 1.6 de aspiração natural com câmbio automático de seis marchas.

O visual é agradável, assim como a condução típica de quem gosta de carros mais altinhos.

