Wall Street cai após dados de inflação dos EUA; ações de tecnologia pressionam Nasdaq

Por Saeed Azhar e Johann M Cherian e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em baixa nesta quarta-feira, com o índice de tecnologia Nasdaq liderando as quedas, conforme as ações de tecnologia caíram na véspera do feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos mediante preocupações de que o Federal Reserve pode ser cauteloso em relação a cortes nos juros, após dados teimosamente fortes sobre a inflação dos EUA.

Dados mostraram que os gastos dos consumidores norte-americanos aumentaram de forma sólida em outubro, uma indicação de que a economia dos EUA manteve seu forte ritmo de crescimento, mas o progresso na redução da inflação parece ter estagnado.

Operadores aumentaram suas apostas de que o Fed reduzirá os custos dos empréstimos em 25 pontos-base em sua reunião de dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. Entretanto, eles preveem que o banco central norte-americano deixará os juros inalterados em suas reuniões de janeiro e março.

Investidores ainda estavam avaliando o impacto da promessa do presidente eleito Donald Trump, na segunda-feira, de impor tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá e de 10% sobre os produtos chineses, a menos que eles interrompam o fluxo do opioide mortal fentanil e de migrantes ilegais para os EUA.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,38%, para 5.998,78 pontos. O Nasdaq recuou 0,59%, para 19.061,78 pontos. O Dow Jones caiu 0,31%, para 44.723,23 pontos.

A Dell despencou 12% e a HP caiu quase 6% após previsões trimestrais pessimistas, pesando sobre o setor de tecnologia da informação, que caiu 1,2%.

Investidores também avaliaram dados desta quarta-feira, que mostraram que a economia norte-americana cresceu em um ritmo sólido no terceiro trimestre. Os pedidos semanais de auxílio-desemprego caíram novamente na semana passada, deixando a porta aberta para outro corte nos juros do Fed em dezembro.