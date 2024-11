Parlamento Europeu aprova nova Comissão, que deve reforçar economia e defesa do bloco

Os eurodeputados aprovaram, nesta quarta-feira (27), a nova composição da Comissão Europeia, que iniciará um mandato em 1º de outubro que, segundo sua presidente, Ursula von der Leyen, terá como objetivo o reforço da defesa e da economia do bloco.

Os eurodeputados aprovaram a nova composição do Poder Executivo da União Europeia (UE) por 370 votos a favor, 282 contrários e 36 abstenções.

Foi a primeira vez desde 1995 que a equipe no comando da Comissão Europeia obteve menos de 400 votos para sua aprovação no Parlamento Europeu.

Em 2019, em o seu primeiro mandato como presidente da Comissão Europeia, a equipe de Von der Leyen foi aprovada por 461 votos a favor, 157 contra e 89 abstenções.

Ao apresentar sua equipe de 26 comissários e comissárias, Von der Leyen, que vai liderar a Comissão pelo segundo mandato, alertou que a UE "não tem tempo a perder" para reforçar sua defesa e sua economia.

"Não temos tempo a perder e devemos ser tão ambiciosos quanto as ameaças são graves", disse a alemã no plenário do Parlamento Europeu em Estrasburgo, França.

"A segurança europeia será sempre uma prioridade para esta Comissão", acrescentou.

A guerra, disse Von der Leyen, está nas "fronteiras da Europa e devemos estar preparados para o que nos aguarda".

A dirigente alemã destacou que a liberdade e a soberania do bloco europeu dependem "mais do que nunca" da sua força econômica.

Ela disse que uma das prioridades da nova Comissão será o fortalecimento da competitividade do bloco.

Von der Leyen antecipou que está disposta a liderar um "diálogo" com a indústria automotiva da UE. Os contatos serão mantidos "sob minha direção porque dou grande importância a este setor. Milhões de postos de trabalho dependem dele", disse.

O setor, disse Von der Leyen, enfrenta uma "transição muito profunda e disruptiva".

A UE decidiu eliminar os automóveis com motor a combustão a partir de 2035, com metas intermediárias até 2025 em termos de emissões. As montadoras pedem ajuda ao bloco para a adaptação às novas normas.

- Acordo -

A definição dos integrantes da Comissão havia sido bloqueada na semana passada, mas um acordo entre os três principais blocos políticos acabou com o impasse e abriu caminho para a sessão desta quarta-feira.

A aprovação da nova Comissão foi possível graças a um acordo entre o Partido Popular Europeu (PPE, direita), os Socialistas e Democratas (S&D, centro-esquerda) e o Renew (liberais centristas).

Além disso, o pacto compromete o PPE a permanecer na aliança, um pilar fundamental dos grandes acordos no Parlamento Europeu, e impede que o partido busque constituir maioria com a extrema direita.

O processo havia sido obstruído pelas objeções do S&D e do Renew à nomeação do italiano Rafaelle Fitto, do partido de extrema direita Irmãos da Itália, como um dos vice-presidentes da Comissão.

Em contrapartida, o PPE expressou oposição à designação da socialista espanhola Teresa Ribera como primeira vice-presidente, o que deixou o processo em um impasse.

Mas Von der Leyen tinha pressa em conseguir a confirmação de sua equipe, já que a UE busca desesperadamente definir um plano para enfrentar os desafios geopolíticos que o bloco tem pela frente.

- Desafios -

O mais urgente é representado pelo retorno de Donald Trump à Casa Branca e a possibilidade de tensões comerciais.

A nova Comissão também deve elaborar um plano coletivo para lidar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, o conflito no Oriente Médio e as crescentes tensões comerciais com a China.

A direita controla 15 das 26 pastas da Comissão. Para o alemão Manfred Weber, presidente do PPE, bloco majoritário no Parlamento Europeu, trata-se de uma equipe "muito equilibrada".

Weber, no entanto, sofreu fortes críticas por sua disposição a estabelecer uma aproximação com os partidos de extrema direita no Parlamento em busca de apoio.

Nesta quarta-feira, a líder do bloco S&D, a espanhola Iraxte García, advertiu que "os acordos devem ser cumpridos". O apoio social-democrata ao acordo com a direita e os centristas "não é um cheque em branco", acrescentou.

A designação do ultradireitista Fitto continua sendo uma ferida aberta e mais de 20 legisladores do bloco S&D votaram contra a nova Comissão, enquanto outros optaram pela abstenção.

Da mesma forma, mais de 20 eurodeputados do PPE (a maioria procedente do Partido Popular da Espanha) votaram contra a presença de Ribera na Comissão.

O bloco dos Verdes também chegou dividido à votação.

