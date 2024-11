Trump escolhe Kevin Hassett para chefiar Conselho Econômico Nacional

(Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou na terça-feira Kevin Hassett, que foi um importante assessor econômico em seu primeiro mandato, para presidir o Conselho Econômico Nacional, que ajuda a definir a política econômica doméstica e internacional, em seu próximo governo.

Hassett chefiou o Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, que assessora o presidente sobre política econômica, de 2017 a 2019.

Depois de deixar o governo, Hassett teve um breve retorno para ajudar com a resposta à pandemia da Covid-19. Nos primeiros dias da pandemia, ele pintou um quadro mais pessimista das prováveis repercussões do que outros assessores da Casa Branca estavam fazendo na época.

Atualmente, Hassett é diretor administrativo do Milken Institute.

Ele foi o principal assessor econômico de John McCain nas primárias presidenciais de 2000 e assessor econômico sênior das campanhas de George W. Bush em 2004, McCain novamente em 2008 e Mitt Romney em 2012. Anteriormente, Hassett foi diretor de pesquisa do American Enterprise Institute e economista sênior da diretoria do Federal Reserve.

Geralmente um economista conservador, Hassett, em um ensaio publicado no The New York Times em 2012, após a crise financeira e a Grande Recessão, abordou o que ele chamou de "uma crise de desemprego de longo prazo" e pediu às autoridades que elaborassem uma "política de reemprego" abrangente

(Por Steve Holland e Leslie Adler)