Crítico aos lockdowns na pandemia será diretor do Instituto Nacional de Saúde dos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu na terça-feira o acadêmico de Stanford e crítico da política dos Estados Unidos contra a Covid-19, Jay Bhattacharya, para dirigir o Instituto Nacional de Saúde (NIH), o principal financiador público de pesquisa médica do país, com um orçamento de cerca de 47,3 bilhões de dólares;

O NIH tem estado na mira de Robert F. Kennedy Jr., escolhido por Trump para dirigir o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, que supervisiona o NIH.

O diretor do NIH supervisiona 27 institutos e centros que realizam pesquisas em estágio inicial sobre tudo, desde vacinas para ameaças emergentes de pandemia até alvos para novos medicamentos.

Poucos dias antes de sua nomeação como secretário de Saúde, RFK Jr. disse que agiria rapidamente para demitir 600 pessoas no NIH e substituí-las por novas contratações. A agência emprega quase 20.000 pessoas.

Além dos cortes de empregos, Kennedy disse que pretende mudar o foco do NIH de doenças infecciosas, como a Covid-19, para o combate a possíveis curas de doenças crônicas, como o diabetes.

Bhattacharya, professor de Política de Saúde e médico de Stanford, foi um crítico declarado das políticas do governo dos EUA para a Covid-19 durante a pandemia. Junto com outros dois acadêmicos, ele publicou a Declaração de Great Barrington em outubro de 2020, que pedia o retorno à vida normal para aqueles que não eram vulneráveis ao vírus.

Posteriormente, ele processou o governo, alegando que a administração pressionou as plataformas de mídia social a censurar suas opiniões.

Bhattacharya se formou na Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford em 1997 e recebeu seu doutorado do Departamento de Economia de Stanford em 2000, de acordo com seu currículo.

Durante a pandemia da Covid, o Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas do NIH, que atuou na força-tarefa do presidente Trump para o coronavírus, tornou-se alvo frequente dos republicanos por contradizer algumas das políticas e recomendações de Trump para o coronavírus, o que levou a pedidos de sua demissão.

Francis Collins, diretor dos NIH e chefe de Fauci, defendeu Fauci em uma entrevista de julho de 2020 à STAT News, dizendo que era "inimaginável" considerar a demissão de Fauci, como alguns republicanos haviam exigido. Como funcionário federal de carreira, o cargo de Fauci estava protegido contra demissões políticas pelas regulamentações do serviço civil federal, proteções que Trump prometeu desfazer.