Tênis Asics para corrida e caminhada está por R$ 219; confira avaliações

O Guia de Compras UOL encontrou o tênis Gel-Impression 11, da Asics, com descontos de até 53% nos sites da Netshoes e Magalu, no semana da Black Friday. O modelo promete ser um aliado nas corridas e também pode ser usado na prática de outros exercícios.

Confira mais informações sobre o produto, o que diz quem o comprou e os principais pontos de atenção indicados por consumidores.

O que diz a Asics sobre esse tênis?

Possui cabedal em material têxtil e tramas abertas para maior respirabilidade;

Amortecimento na entressola, que ajuda a reduzir o impacto durante a corrida;

Solado em borracha frisada, que promete durabilidade e tração;

Tecnologia: gel com base em silicone colocado em locais estratégicos para absorção do impacto;

Indicado para rodagem, treino diário e provas curtas.

O que diz quem comprou?

Na Netshoes, o tênis da Asics tem mais de 1.200 avaliações, tendo nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Os pontos positivos apontados pelos consumidores foram o conforto, o custo-benefício e a resistência do tênis.

Tênis leve, confortável e tem um ótimo custo-benefício. Uso para academia e caminhada.

Lenira

Já tenho outro dessa marca, que é o que me fez optar novamente pelo produto. É ótimo, resistente, bom para exercícios, ventila bem e é muito confortável.

Alessandra

Superconfortável. Só fica meio bicudo, sobrando espaço na frente, mas é até melhor para não machucar. Uso para treino na academia e recomendo.

Maria

Já tinha de outra cor e peguei um tamanho menor pelo emagrecimento. Sensacional igual. Apenas recomendo cuidar nos primeiros usos até lacear e usar um band-aid atrás para não machucar a pele. Depois, só alegria. Leve e confortável.

Priscilla

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, ficaram insatisfeitos com o acabamento do tênis e o ajuste aos pés. Veja:

Infelizmente, tem uma costura na lateral e pegou no meu pé esquerdo. Doeu muito no meu pé. Eu tenho outro modelo que não tem essa costura e é tranquilo.

Anete

Um bom produto, porém precisaria de um melhor acabamento por dentro na parte da frente do tênis. De resto, muito bom.

Ivete

Produto muito desconfortável. Muito justo. Acabamento externo pega na minha joanete. Enfim, estou sem um tênis bom. Uso 36 e pedi 37 e mesmo assim não serviu.

Marilyn

Solado e tênis duros. É até bem feito o acabamento, mas a qualidade, no geral, não parece de um produto original.

Pamela

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.