Suécia lança aplicativo para dividir as tarefas domésticas

Para aqueles que estão cansados de lavar os pratos ou de preparar o jantar todos os dias, um aplicativo desenvolvido na Suécia propõe "fazer visível o invisível", distribuindo e registrando as tarefas domésticas dentro da família.

Em sua casa em Täby, um subúrbio rico de Estocolmo, Marko e Neha Sarcevic, de 40 e 37 anos, respetivamente, empregam uma "babá" para os seus dois filhos, de três e quatro anos.

"Pensamos que poderíamos experimentá-lo [o aplicativo] porque talvez pudesse resolver muitos dos nossos problemas em casa", disse Neha, muito ocupada com seu trabalho de médica e empresária.

"Queríamos recuperar em casa a mesma estrutura e organização que temos no trabalho", disse seu marido, que assegura que graças a esse aplicativo, com 2.000 usuários, criou-se um "diálogo".

Neha revisa tarefas pendentes na tela do celular, como pendurar os casacos das crianças, esvaziar as sacolas que levaram para a piscina ou lavar a louça.

O sistema permite que cada usuário inclua as tarefas no aplicativo e a hora que devem ser finalizadas.

Depois, outras pessoas podem acompanhar o progresso e enviar um "lembrete" se necessário, um recurso que Neha adora. "Mas não uso com frequência", diz ela.

A ideia surgiu há um ano, na mente de um estudante, Victor Fredrikson, quando seu pai se cansou de dizer-lhe para arrumar seu quarto e lavar a roupa.

"Ele sabia que eu tinha acabado de começar a estudar programação na KTH [Royal Swedish Polytechnic] e me disse: 'Por que não programar um aplicativo para que eu não tenha que pensar nisso o tempo todo?'", diz o estudante de 23 anos, hoje chefe do aplicativo, chamado Accord.

- Recompensas -

Segundo o jovem empresário, a ideia é converter as tarefas domésticas em recompensas. O aplicativo, no ar desde 5 de setembro, permite que o usuário demonstre apoio aos outros enviando um coração ou um sinal de positivo assim que uma tarefa for concluída.

"Queremos que as pessoas participem em discussões familiares sobre as tarefas domésticas, que isso faça o trabalho invisível ser visível, saber quem está fazendo o que para ajudar a iniciar essa discussão", afirma Elias Floreteng, 22 anos, responsável pelo desenvolvimento do aplicativo.

Segundo um estudo a nível nacional da ONU Mulheres, publicado em outubro de 2023, as mulheres dedicam 2,8 horas por dia a mais que os homens para as tarefas domésticas.

No entanto, a Suécia ocupa o 5º lugar de 146 no informe de 2024 do Fórum Económico Mundial sobre as desigualdades de gênero no mundo.

Marko e Neha esperam que seus filhos cresçam para começarem a usar o aplicativo. Por enquanto, a "au pair" realiza a maior parte do trabalho relacionado às crianças.

"Antes, eu sempre perguntava: comeram, tomaram banho?", disse Marko. "Agora meu 'cérebro de mãe' pode respirar", acrescenta Neha, que agora pode acompanhar no aplicativo.

nzg/ef/pc/mb/jmo/dd

© Agence France-Presse