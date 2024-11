Suco de beterraba com cenoura turbina a libido e o desempenho físico

Mistura clássica nos cardápios de lanchonetes saudáveis, o suco de beterraba com cenoura não passa despercebido: tem cor vibrante, sabor característico e é muito nutritivo.

Se você nunca provou a combinação, saiba que há vários bons motivos para experimentar a bebida que refresca os dias de calor.

A beterraba se destaca como fonte de manganês, potássio e folato. Além disso, contém vitaminas C e do complexo B, ácido fólico, carotenoides e betacaroteno. Um dos superpoderes do alimento é que ele é incrivelmente rico em nitratos.

Ao consumir a substância, ela é convertida em nitrito e, na sequência, em óxido nítrico. Essa molécula tem efeito vasodilatador, fazendo com que mais sangue (e oxigênio) chegue aos músculos e outras partes do corpo. Assim, ela ajuda no aumento da resistência física, na libido e até na prevenção da disfunção erétil.

Já a cenoura é boa fonte de sais minerais, como ferro, potássio e cálcio e vitaminas K, A, C, E e do complexo B. Além disso, é pouco calórica: 100 gramas da cenoura crua têm cerca de 35 calorias.

7 benefícios do suco de beterraba com cenoura

Faz bem para o coração: ao dilatar os vasos, o óxido nítrico contribui para a diminuição da pressão arterial, o que ajuda a reduzir o risco de AVC e ataque cardíaco em 10%;

Melhora a função cerebral: o suco pode turbinar a função cognitiva e reduzir o risco de problemas de memória e demência relacionados à idade;

Aumenta a resistência física: o óxido nítrico melhora o fluxo sanguíneo para nossos pulmões e músculos, resultando em uma entrega mais rápida de oxigênio. Logo, aumenta a resistência física durante a prática de exercícios de alta intensidade;

Faz enxergar melhor: ajuda a prevenir doenças como a degeneração macular, a catarata e a cegueira. A cenoura também contém luteína, que é um antioxidante que protege os olhos da luz nociva;

Melhora a pele: os carotenoides da cenoura protegem a pele contra os danos causados pela luz ultravioleta (UV) e aumentam a resistência à exposição solar. Além disso, suas propriedades antioxidantes, junto com o ácido lipóico, ajudam a retardar o envelhecimento e a prevenir doenças como a psoríase;

Fortalece o sistema imunológico: o que ajuda o corpo a combater infecções com mais facilidade;

Pode reduzir o colesterol: o licopeno, um tipo de carotenoide presente em alimentos avermelhados, pode ajudar no controle do colesterol "ruim", o LDL. Com isso, reduz o risco de doenças cardiovasculares.

Confira uma receita desse poderoso suco em reportagem de VivaBem.