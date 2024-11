Monitora a saúde e treinos: 7 smartwatches e smartbands a partir de R$ 290

O Guia de Compras UOL preparou uma lista de smartwatches e smartbands com até 28% de desconto nesta Black Friday. Os modelos são indicados para quem busca monitorar a saúde e melhorar a performance nos treinos.

A seleção inclui relógios inteligentes das marcas Apple, Samsung, Huawei e Polar. Os dispositivos podem monitoram a qualidade do sono, frequência cardíaca e os ciclos menstruais, além de oferecerem aplicativos e funcionalidades para ajudar na rotina de treinos.

Confira a seguir a lista completa:

Compatível apenas com Android;

Tela AMOLED de 1,6 polegadas;

Possui detecção de queda e alerta SOS, além de receber e responder notificações de chamadas e mensagens direto do punho;

Monitora a qualidade do sono e performance do exercício (com 6 modalidades de esportes detectadas automaticamente e 101 tipos programáveis);

Bateria de 3.000 mAh, que promete autonomia de até 13 dias;

Disponível nas cores grafite, branco e rosa, que variam de preço.

Compatível com iOS e Android;

Tela AMOLED de 1,47 polegadas;

Possui ajuste de brilho inteligente e detecção automática para quatro exercícios comuns;

Monitora a qualidade do sono, ciclos, lembretes de período e previsões de janela fértil, além de acompanhar 100 modos de treino;

Bateria promete duração longa de até 14 dias, sendo necessário carregar por 45 minutos completos;

Disponível na cor preta e rosa.

Compatível com iOS e Android;

Tela OLED de 1,43 polegadas;

Possui revestimento rígido no corpo e na tela, com acabamento à prova d'água;

Monitora exercícios, bem-estar emocional, sono e arritmia de onda de pulso;

Bateria com duração típica de até 7 dias;

Disponível em diferentes cores e tamanhos, que variam de preço.

Compatível com iOS e Android;

Tela OLED de 1,2 polegadas;

Com GPS conectado, guia de treino diário FirSpark, perfis de esporte e temas coloridos para tela do relógio;

Monitora a frequência cardíaca e exercícios físicos, além de dar acesso a aplicativos automáticos de sono e recuperação;

Bateria promete duração de até 4 dias no modo relógio;

Disponível nas cores preta e branca, que variam de preço.

Compatível apenas com Android;

Tela AMOLED de 1,47 polegadas;

Possui GPS, sensor de fotopletismografia, modo Bloqueio de Água e cria rotinas de exercícios;

Monitora a frequência, padrões de sono e ritmos cardíacos, além de aferir a pressão arterial;

Bateria com duração de até 40 horas com AOD (Always On Display) desligado;

Disponível em diferentes cores e tamanhos, que variam de preço.

Compatível com sistema operacional iOS;

Tela de retina OLED de 1,78 polegadas;

Acompanha sensor cardíaco óptico, bússola, acelerômetro de força g de alta intensidade, além de exercícios para corrida, trilha e bicicleta;

Monitoramento de ruído, sono, frequência cardíaca e ritmo cardíaco irregular;

Bateria que promete durar o dia todo com até 18 horas de uso;

Disponível em diferentes cores e tamanhos, que variam de preço.

Compatível com iOS e Android a partir do app Polar Flow;

Tela Mip de 1,2 polegadas;

Possui GPS, altímetro, bússola, além de timers de intervalo, alertas de vibração e cronômetro;

Monitora ritmo de velocidade, sono, treino e atividades diárias;

Bateria com duração de quase 7 dias no modo smartwatch;

Disponível na cor dourada, preta e branca.

