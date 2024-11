Sakamoto: PEC contra aborto é cortina de fumaça sobre Bolsonaro e golpe

A aprovação da PEC que proíbe aborto legal pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados é uma cortina de fumaça para proteger o golpismo de Bolsonaro, analisa o colunista Leonardo Sakamoto ao UOL News desta quarta (27).

É claro que tem um componente do timing disso. Tem também o timing da investigação do indiciamento dos golpistas, que está tomando o noticiário brasileiro. Então, a Câmara - olha que loucura - tenta proibir aborto em crianças estupradas como cortina de fumaça para o golpismo do Bolsonaro.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto destaca que meses atrás a discussão sobre aborto legal havia voltado depois que outra PEC tentava prever pena de homicídio para pessoas que fizessem aborto.

Coloco [a questão do] aborto em criança estuprada, por quê? Porque esse caso não está pegando só a criança, é claro. Tá pegando em tudo. Tá proibindo o aborto no Brasil em qualquer circunstância: malformação de feto, risco de vida pra mãe, estupro. Mas vamos lembrar que a questão do estupro de crianças é uma questão que pegou muito forte meses atrás num projeto de lei bizarro que tava circulando no país. E aí o pessoal foi pra cima. Pessoas religiosas, sem religião, conservadoras, progressista, falaram: "Pera lá, tem limite para tudo nessa vida, né? Vamos parar com isso, porque isso é um absurdo completo".

Então, isso vai voltar. Se aprovar isso, crianças que ficarem grávidas após estupro que não tenham capacidade de levar adiante a gestação, serão proibidas de abortar. Tudo isso pra quê? Cortinão de fumaça sobre o indiciamento por golpismo de Jair Bolsonaro.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

