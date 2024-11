Rússia diz que responderá se EUA colocarem mísseis no Japão: 'ameaça real'

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse na quarta-feira que se os Estados Unidos instalarem mísseis no Japão, isso ameaçaria a segurança russa e levaria Moscou a retaliar.

A agência de notícias japonesa Kyodo informou no domingo que o Japão e os EUA pretendem compilar um plano militar conjunto para uma possível emergência em Taiwan que inclui a instalação de mísseis.

A agência citou fontes anônimas norte-americanas e japonesas que afirmaram que, de acordo com o plano, os EUA enviariam unidades de mísseis para as ilhas Nansei das prefeituras de Kagoshima e Okinawa, no sudoeste do Japão, e para as Filipinas.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou o Japão de escalar a situação em torno de Taiwan para justificar a expansão dos laços militares com Washington.

"Advertimos repetidamente o lado japonês que se, como resultado dessa cooperação, mísseis americanos de médio alcance aparecerem em seu território, isso representará uma ameaça real à segurança de nosso país e seremos forçados a tomar as medidas necessárias e adequadas para fortalecer nossa própria capacidade de defesa", afirmou ela.

Zakharova disse que Tóquio poderia ter uma ideia do que essas medidas implicariam ao ler a doutrina nuclear atualizada da Rússia, publicada na semana passada, que ampliou a lista de cenários sob os quais a Rússia consideraria o uso de armas nucleares.

Na segunda-feira, o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, disse que a Rússia consideraria a possibilidade de instalar mísseis de curto e intermediário alcance na Ásia se os Estados Unidos instalassem tais mísseis no continente.

Questionada sobre essa declaração, Zakharova se recusou a discutir onde a Rússia poderia instalar tais armas, mas observou que metade de seu território está na Ásia, portanto, quaisquer mísseis russos potencialmente instalados a leste dos Urais estariam nessa região.

Ela disse que Moscou havia enviado um sinal claro aos Estados Unidos e seus "satélites" de que a Rússia responderia de forma decisiva e simétrica à colocação de mísseis terrestres de médio e curto alcance em várias partes do mundo.

Ela afirmou que o Ocidente não deveria ter dúvidas sobre o potencial da Rússia depois que o país lançou um novo míssil hipersônico de alcance intermediário, o Oreshnik, contra um alvo na Ucrânia na semana passada.