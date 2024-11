Ronilso: 'Oração ao golpe' compõe projeto fascista que quis tomar o Brasil

A "oração ao golpe", resgatada pela Polícia Federal (PF) do celular do padre José Eduardo de Oliveira e Silva, faz parte do roteiro golpista e fascista que tentou de alguma forma tomar o Brasil, disse o colunista Ronilso Pacheco no UOL News desta quarta-feira (27).

De acordo com o documento obtido pela PF, em 3 de novembro de 2022, o padre José Eduardo encaminhou uma mensagem a um contato salvo como "Frei Gilson", identificado pela corporação como Gilson da Silva Pupo Azevedo.

A mensagem pedia "que todos os brasileiros, católicos e evangélicos, os incluam em suas orações, os nomes do ministro da Defesa e de outros 16 generais quatro estrelas 'pedindo para que Deus lhes dê a coragem de salvar o Brasil, lhes ajude a vencer a covardia e os estimule a agir com consciência histórica e não apenas como funcionários públicos de farda'".

Não é uma coisa surpreendente, ela [oração ao golpe] compõe esse roteiro golpista, fascista, que tentou de alguma forma tomar o Brasil, e acho que o nacionalismo cristão está um pouco dentro disso, dessa ideia salvacionista do país, em que o diferente, o campo progressista, as liberdades individuais, ou os direitos humanos, a esquerda, seja lá o que for, são os grandes inimigos do país que precisam ser retirados, ou se forem eleitos, precisam ser impedidos de assumir o poder.

Isso não é uma coisa relativamente nova, acho que está muito dentro do corolário que é aquilo que nos Estados Unidos é tão popular como o nacionalismo cristão, que é uma realidade muito próxima do contexto brasileiro também.

Se a gente pensar o 6 de janeiro nos Estados Unidos, você tem muitas histórias semelhantes de quem foi para o Capitólio fazer toda aquela arruaça e aquele ataque, que foi de alguma forma ungido pelas orações, por vigílias, inclusive, de diversas igrejas, grande parte delas protestantes, evangélicas, na verdade, mas também católicas nos Estados Unidos.

No Brasil não é diferente. Muitos dos evangélicos presentes nos atos de 8 de janeiro o fizeram previamente, tendo participado de diversas orações e vigílias, pedidos de orações, que saíram dos seus estados com a bênção de seus pastores e orações, com essa mesma retórica do salvar o Brasil.

Isso é o que é extremamente triste, mas que é um contexto que é esse o Brasil hoje, isso é real. Nós temos uma adesão e um movimento, ainda que ele funcione de maneira sutil, de maneira recuada, mas um movimento identificado com o nacionalismo cristão muito forte que o tempo todo, e sobretudo o governo Bolsonaro, o tempo todo caminhou com todo o projeto fascista e golpista que a gente tem visto. Acho que sem essa unção religiosa, esse movimento inclusive não teria acontecido.

Ronilso Pacheco, colunista

Maierovitch: PGR dá espaço ao diversionismo bolsonarista ao adiar denúncia

Se adiar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 36 pessoas indiciadas por tentativa de golpe de Estado para 2025, a PGR (Procuradoria-Geral da República) vai dar mais espaço ao diversionismo bolsonarista, opinou o colunista Wálter Maierovitch no UOL News desta quarta-feira (27).



O procurador-geral da República [Paulo Gonet] é quem tem a opinião. Ele é o titular da ação penal. Nenhum outro poderá oferecer a denúncia. Porque é uma ação penal pública, crimes graves, crimes de ação pública incondicionada, e cabe ao procurador-geral da República a titularidade. Ele vai representar o Estado propondo ou não uma denúncia, ou pedindo novas diligências. O que ele está fazendo na prática? O que está fazendo o [procurador-geral] Gonet? Ele já anunciou que vai denunciar só no ano que vem.

Ele está abrindo um espaço, para quê? Para isso que a gente está vendo agora, para o diversionismo bolsonarista entrar em campo. Então, o procurador-geral da República tem que ver também de conveniência, de oportunidade, e não poderia deixar para o ano que vem, deveria reunir a sua equipe.

Wálter Maierovitch, colunista do UOL

