'Não há sinais de sabotagem', diz ministro sobre queda de avião na Lituânia

A Lituânia não encontrou sinais de que a queda de um avião de carga da DHL na segunda-feira tenha sido causada por sabotagem e acredita que questões técnicas sejam uma explicação mais provável, disseram as autoridades nesta quarta-feira.

A aeronave caiu ao aterrissar no aeroporto de Vilnius na segunda-feira, matando uma pessoa a bordo. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha disse mais tarde que o incidente pode ter sido um acidente ou um ataque híbrido durante "tempos voláteis".

"Com tudo o que temos e sabemos, não há sinais de que possa ter sido um ato de sabotagem", disse o ministro da Defesa da Lituânia, Laurynas Kasciunas, a repórteres na quarta-feira.

Uma análise visual do acidente mostrou que não houve impacto externo no avião quando ele pousou, enquanto os membros sobreviventes da tripulação disseram que não houve caos ou preocupação dentro da aeronave antes do acidente, nem fumaça ou cheiro, disse o ministro.

Os investigadores estavam se inclinando para uma causa técnica para o incidente, disse Vilmantas Vitkauskas, chefe do Centro Nacional de Gerenciamento de Crises do país.

"Se obtivermos dados adicionais, poderemos mudar nossa direção, mas não os temos no momento", disse Vitkauskas aos repórteres.

Os sistemas do aeroporto de Vilnius que são usados para orientar as aeronaves que chegam estavam funcionando normalmente quando testados na terça-feira, disse ele.

A aeronave não utilizou GPS para aterrissar e é improvável que qualquer interferência com esses sinais tenha causado impacto, disseram as autoridades.