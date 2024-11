Primeiras ofertas pela Linx não impressionam Stone, dizem fontes

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A fintech Stone&Co recebeu várias ofertas não vinculantes pela sua unidade de software Linx, mas as propostas até o momento estão abaixo do valor pago pelo ativo em 2020, segundo três fontes familiarizadas com as negociações.

A Stone&Co, listada em Nova York, comprou a Linx por 6,7 bilhões de reais há quatro anos.

Até agora, 20 compradores potenciais assinaram acordos de confidencialidade para obter acesso a informações sobre a venda, disseram duas das fontes à Reuters. De 20, seis empresas apresentaram ofertas não vinculantes.

A companhia de software Totvs e a canadense Constellation Software estão entre as empresas interessadas, de acordo com as mesmas fontes.

A Totvs confirmou na terça-feira que poderá apresentar uma proposta não vinculante pela companhia, mas afirmou que ainda não fez qualquer proposta para a aquisição da Linx.

A Constellation não respondeu imediatamente a pedidos de comentário da Reuters. A Stone&Co disse que não vai comentar.

Uma fonte familiarizada com as negociações disse que algumas das ofertas feitas até agora foram mais de 50% abaixo do que a Stone&Co pagou pela Linx há quatro anos.

Outra fonte disse que houve propostas mais altas que isso, ressaltando que a Stone provavelmente não consideraria vender a Linx por um valor muito inferior a 5 bilhões de reais.

A Reuters antecipou em setembro que a Stone havia contratado o J.P. Morgan e o Morgan Stanley para vender a Linx.

A empresa confirmou posteriormente que contratou assessores para explorar potenciais alternativas para o seu negócio de software, acrescentando que não estabeleceu prazo específico para a realização de qualquer transação.

A Stone está em uma posição financeira confortável e não tem urgência para vender a Linx, disse uma das fontes.

Este mês, a Stone&Co anunciou um programa de recompra de ações de até 2 bilhões de reais.