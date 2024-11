Presidente palestino anuncia substituto em eventual saída do cargo e afasta Hamas da disputa

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, 89, anunciou nesta quarta-feira (27) quem o substituiria interinamente quando o cargo ficar vago, e afastou o movimento Hamas de uma futura transição.

O mandato de Abbas terminou em 2009, mas ele resiste à pressão para que nomeie um sucessor ou vice-presidente.

Segundo a legislação palestina, o presidente do Conselho Legislativo Palestino (CLP) assume as rédeas da Autoridade Palestina em caso de vacância do poder. Mas o Conselho, no qual o Hamas tinha maioria, já não existe desde que Abbas o dissolveu oficialmente, em 2018, após mais de uma década de tensão entre o seu partido, Fatah, e o Hamas, que tirou a Autoridade Palestina do poder na Faixa de Gaza em 2007.

Abbas indicou em decreto que o presidente do Conselho Nacional Palestino (CNP), Rawhi Fattuh, seria seu substituto interino caso o cargo fique vago.

O CNP é o Parlamento da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), com mais de 700 membros procedentes dos Territórios Palestinos e do exterior. O Hamas, que não pertence à OLP, não está representado.

Os deputados do CNP não são eleitos, e sim nomeados, e o chefe do Conselho, Rawhi Fattuh, é próximo de Abbas, integrante do Fatah e desconhecido da opinião pública.

O decreto de Abbas prevê a realização de eleições presidenciais em até 90 dias, prazo que poderia ser prorrogado apenas uma vez, em caso de "força maior", ressalta o texto.