Por que generais que não aderiram ao golpe foram chamados de 'melancia'?

Militares que se opuseram ao plano de golpe de Estado, articulado por alguns pares, eram chamados de "melancia", segundo o relatório da Polícia Federal. Esses oficiais tiveram uma atuação decisiva para evitar que a ideia saísse do papel, segundo a investigação da corporação.

O que significa o termo?

Cores da fruta. Os militares que se opuseram ao golpe eram chamados de melancia porque "seriam alinhados à esquerda do espectro político", segundo o relatório. A explicação está nas cores da fruta: embora vistam a farda verde, por dentro seriam vermelhos —em alusão à esquerda política.

Quem são esses generais?

Freire Gomes e Baptista Junior. A investigação da PF mostra que o ex-presidente Jair Bolsonaro buscava apoio para concluir o golpe mas não obteve o apoio dos comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Baptista Junior, que se posicionaram contrários a qualquer medida que causasse ruptura institucional.

Proposta veio com minuta do golpe. A proposta de Bolsonaro foi apresentada aos generais em uma reunião no dia 7 de dezembro, quando ele mostrou uma minuta do golpe aos presentes. Mas os generais já vinham sendo pressionados antes por outros colegas que apoiavam a ideia do então presidente.

Segundo o relatório da PF, apelido veio após negativa. A negativa dos generais irritou os demais militares, que passaram a tratá-los por "melancias", numa referência à cor identificada com a esquerda.