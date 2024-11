Petróleo fecha estável antes de reunião da Opep+

Os preços do petróleo fecharam estáveis nesta quarta-feira (27), sustentados pela perspectiva de que a Opep+ mantenha suas cotas de produção em sua reunião no domingo.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro subiu marginalmente 0,03%, atingindo 72,83 dólares.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês perdeu 0,07%, fechando a 68,72 dólares.

"Os preços permaneceram praticamente inalterados (...) já que o mercado espera que a Opep+ [Opep e parceiros] adie por pelo menos um mês, ou talvez dois, o retorno aos níveis de produção anteriores aos cortes voluntários realizados por seus membros", explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, à AFP.

O relatório semanal de reservas de petróleo nos Estados Unidos foi "menos favorável do que o previsto" e isso "pressionou" os preços, afirmou John Kilduff, da Again Capital.

Na semana encerrada em 22 de novembro, essas reservas caíram 1,8 milhão de barris (mb), enquanto analistas esperavam uma redução de apenas 1 milhão de barris.

Essa queda maior do que a esperada se deve a um declínio de 21% nas importações em uma semana.

Por outro lado, as exportações subiram 6,5% no mesmo período.

As refinarias também aumentaram a utilização de suas capacidades instaladas para 90,5%, o que significa maior processamento de petróleo bruto.

A produção, por sua vez, subiu para 13,49 milhões de barris diários (mbd) em comparação com 13,2 mbd na semana anterior, um nível próximo ao recorde de 13,5 mbd.

Esse aumento pode ter causado preocupação entre os operadores, que temem uma oferta excessivamente abundante no próximo ano, combinada com uma demanda menos dinâmica do que o esperado.

