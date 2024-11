Paraná Pesquisas: Inelegível, Bolsonaro tem empate técnico com Lula em 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), declarado inelegível pelo TSE, aparece em empate técnico, mas numericamente à frente do presidente Lula (PT) na liderança das intenções de voto para as eleições de 2026, de acordo com levantamento Paraná Pesquisas divulgado hoje (27).

O que aconteceu

Bolsonaro tem 37,6% das intenções de voto contra 33,6% de Lula. Os percentuais mostram situação de empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os resultados da pesquisa

Jair Bolsonaro (PL) - 37,6%

Lula (PT) - 33,6%

Ciro Gomes (PDT) - 7,9%

Simone Tebet (MDB) - 7,7%

Ronaldo Caiado (União Brasil) - 3,7%

Brancos/nulos/nenhum - 5,8%

Não sabe/não opinou - 3,8%.

Paraná Pesquisas ouviu 2.014 pessoas, presencialmente. As entrevistas foram realizadas entre os dias 21 e 25 de novembro. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto.

Pesquisa foi feita após indiciamento de Bolsonaro pela PF e operação que prendeu militares suspeitos de planejar golpe e morte de Lula. A sondagem do instituto começou dois dias depois da Operação Contragolpe e no mesmo dia em que a PF enviou ao ministro do STF Alexandre de Moraes o relatório final do inquérito sobre a tentativa de manter o ex-presidente no poder — além de Bolsonaro, outras 36 pessoas foram indiciadas.

Pesquisa mostra queda de Lula nas intenções de voto para 2026 e estabilidade de Bolsonaro. No levantamento anterior, divulgado em julho, o ex-presidente aparecia com 36,9% ante 38,3% do petista — o presidente perdeu 4,7 pontos percentuais, enquanto Bolsonaro oscilou positivamente 0,7 ponto percentual.

Com ex-presidente inelegível até 2030, o levantamento traz cenários com outros candidatos cotados para 2026. Foram testados a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Cenário com Michelle Bolsonaro

Lula (PT) - 42,7%

Michelle Bolsonaro (PL) - 40,8%

Brancos/nulos/nenhum - 11,7%

Não sabe/não opinou - 4,9%.

Cenário com Tarcísio de Freitas

Lula (PT) - 43,0%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 39,2%

Brancos/nulos/nenhum - 13,4%

Não sabe/não opinou - 4,4%.

Pesquisa testou Fernando Haddad (PT) como candidato petista no lugar de Lula. O ministro da Fazenda aparece atrás tanto de Bolsonaro (38,3% a 14,5%) quanto de Michelle (27,6% a 14,9%).

Governo Lula tem desaprovação maior que aprovação

Maioria dos entrevistados desaprova o governo Lula. Segundo o levantamento, 51% desaprovam a maneira de Lula de conduzir o país, ante 46,1% que aprovam. Os índices de desaprovação da gestão cresceram 4,9 pontos percentuais em relação a julho (eram 46,1%), enquanto os de aprovação ficaram estáveis (eram 47,2%). Não sabe ou não opinou, 2,9%.

Avaliação do governo ficou estável. De acordo com a pesquisa, 32,6% consideram a gestão ótima ou boa (eram 33,4% em julho) e 42,3% veem o mandato como ruim ou péssimo (eram 39,5%). Outros 24,2% avaliaram o governo como regular. Não sabe ou não opinaram, 1,0%.