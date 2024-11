Já reparou no 'C' oculto? O que significam Carrefour e o seu logotipo

O Carrefour gerou polêmica no Brasil e na França após anunciar que deixaria de comprar carnes do Mercosul por razões sanitárias. Mas qual é a origem da marca e sua história no país?

O nascimento do supermercado

Loja de esquina. "Carrefour", em francês, significa "cruzamento" ou "encruzilhada", uma referência à localização de sua primeira loja aberta em 1960 em Annecy, na França.

Gigante? Segundo a própria empresa, o Carrefour já nasceu grande para os padrões da época — com 850 m² em sua primeira loja, após testes iniciais em um espaço de 200 m². A ideia foi dos fundadores: Marcel Fournier, que tinha uma loja de miscelâneas e novidades em Annecy, e de Gustave Badin, Jacques e Denis Defforey, comerciantes de alimentos em Lagnieu.

A primeira loja do Carrefour, na França, em 1960 Imagem: Reprodução/Carrefour

Inspiração latina. Fournier, Badin e os irmãos Defforey teriam sido discípulos das ideias do colombiano Bernardo Trujillo, segundo reportagem do jornal argentino El Cronista. Em seminários dados nos EUA a outros varejistas, Trujillo pregava uma nova filosofia de comércio, com grandes lojas de variedades, comodidade de estacionamento e excelentes descontos nas periferias das cidades — que atrairia as famílias distantes dos grandes centros.

Expansão rápida. Com o sucesso inicial da empreitada, o time de fundadores resolveram ampliar, literalmente, os negócios e abrir o primeiro hipermercado da França, em Sainte Geneviève-des-Bois, em 15 de junho de 1963. Com 400 vagas de estacionamento, a megaloja de 2,500 m² oferecia aos clientes a comodidade de fazer compras no modelo "self-service", ou seja, de maneira independente, sem ter que recorrer a um vendedor.

O primeiro hipermercado Carrefour, aberto em 1963 Imagem: Reprodução/Carrefour

O logo "escondido". Até 1966, a marca Carrefour aparecia por extenso nas fachadas de suas lojas. Mas, para a abertura do novo hipermercado em Vénissieux, foi concebido um logo com um "C" branco no meio de um diamante — vermelho à esquerda e azul à direita, nas cores da bandeira da França. As linhas pretas nas extremidades desapareceram com o tempo, tornando o C cada vez mais difícil de ser visualizado à primeira vista.

A evolução do logo do Carrefour Imagem: Reprodução/Carrefour

A expansão -- e chegada ao Brasil

No início dos anos 70, mercado chegou a outros países. A expansão começou pela Europa, com a Espanha estreando suas primeiras lojas em 1973.

Brasil recebeu seu primeiro Carrefour em 1975. A relação entre a marca e o Brasil é uma das mais antigas de sua história e o Carrefour Brasil é a maior operação da empresa fora da França, apontou reportagem da revista InfoMoney em 2019. Atualmente, o Carrefour é dono não só de suas marcas associadas no Brasil (como posto, drogaria e etc.) como também das redes Atacadão, Sam's Club, Bompreço, Nacional e Supeco.

O Carrefour é dono da rede Atacadão Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Histórico de polêmicas

Homofobia, racismo e violência. Nos últimos 20 anos, a rede já foi acusada na Justiça e em denúncias através da imprensa de casos de homofobia, racismo, violência e maus-tratos a animais.

Envenenamento e espancamento. Entre 2011 e 2021, gatos e cães foram envenenados e mortos por funcionários das lojas nas cidades de Santo André (SP), Osasco (SP), Vila Velha (ES) e Rio de Janeiro, em casos que chocaram o público e geraram protestos de organizações de proteção animal.

Tortura e mortes. Em 19 de novembro de 2020, um dia antes do feriado da Consciência Negra, João Alberto Silveira Freitas, um homem negro, foi morto por seguranças do Carrefour em Porto Alegre, após uma briga com um caixa. Ele foi espancado e asfixiado — e os seguranças presos sob acusação de homicídio qualificado.

Homofobia. Em 2008, a Prefeitura de São Paulo anunciou que a rede havia sido condenada pela discriminação de duas mulheres transexuais dentro de loja do Carrefour, tendo sofrido com piadas e injúrias de funcionários.

Cadáver na loja. Em agosto de 2020, durante a pandemia, um funcionário do Carrefour em Recife morreu durante o expediente e seu corpo foi escondido por colegas com guarda-sóis para que o atendimento ao público seguisse normalmente.