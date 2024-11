Norueguesa Hydro irá descontinuar negócios de baterias e hidrogênio verde

(Reuters) - A fabricante norueguesa de alumínio Norsk Hydro não está mais investindo nos negócios de baterias e hidrogênio verde e irá descontinuar essas operações devido às condições desafiadoras do mercado, informou a empresa nesta quarta-feira.

Como parte dos esforços para se concentrar no alumínio verde, a Hydro está lançando um novo programa de corte de custos com o objetivo de economizar 6,5 bilhões de coroas norueguesas (582 milhões de dólares) até 2030, com o objetivo de fortalecer suas operações de reciclagem e extrusão de alumínio até 2030.

"Os materiais de bateria e o hidrogênio verde não serão mais áreas estratégicas de crescimento para a Hydro e nenhum recurso adicional será alocado", disse a empresa em comunicado.

A Hydro disse que continuaria a apoiar a recicladora de baterias Hydrovolt como proprietária industrial, em estreita ligação com seu negócio de reciclagem e parceiros estratégicos.

No mês passado, a empresa disse que agora era a única financiadora da joint venture criada com a sueca Northvolt em 2020.

A Northvolt, que já foi aclamada como a melhor oportunidade para a Europa se tornar uma campeã nacional de baterias para veículos elétricos, entrou com um pedido de proteção contra falência nos EUA, Chapter 11, na semana passada, após o fracasso das negociações com investidores e credores, incluindo a Volkswagen e a Goldman Sachs, para obter financiamento.

Os volumes de alumínio da Hydro caíram na Europa este ano, atingidos pela menor produção de veículos elétricos decorrente do término inesperado dos subsídios para veículos elétricos na Alemanha e das tarifas iminentes da UE sobre as importações de produtos chineses.

(Reportagem de Elviira Luoma e Jesus Calero em Gdansk)