Mídia estatal chinesa adverte Trump contra guerra tarifária destrutiva

A mídia estatal da China alertou o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que sua promessa de impor tarifas adicionais aos produtos chineses por conta do fluxo de fentanil no país poderia arrastar as duas maiores economias do mundo para uma guerra tarifária mutuamente destrutiva.

Trump, que assumirá o cargo em 20 de janeiro, disse na segunda-feira que imporá "uma tarifa adicional de 10%, acima de qualquer tarifa adicional" sobre as importações da China até que Pequim reprima o tráfico dos precursores químicos usados para fabricar a droga mortal.

As duas superpotências estão definindo suas posições antes do retorno do ex-presidente à Casa Branca. O primeiro mandato de Trump resultou em uma guerra comercial que desestruturou as cadeias de suprimentos globais e prejudicou todas as economias, pois a inflação e os custos dos empréstimos dispararam.

Os editoriais dos porta-vozes do Partido Comunista Chinês, China Daily e Global Times, alertaram Trump na terça-feira para não fazer da China um "bode expiatório" para a crise do fentanil nos EUA ou "considerar a boa vontade da China como garantida em relação à cooperação antidrogas".

"A desculpa que o presidente eleito deu para justificar sua ameaça de tarifas adicionais sobre as importações da China é absurda", disse o China Daily.

"Não há vencedores em guerras tarifárias. Se os Estados Unidos continuarem politizando as questões econômicas e comerciais usando as tarifas como armas, nenhuma parte sairá ilesa."

Economistas começaram a rebaixar suas previsões de crescimento para a economia chinesa em 2025 e 2026 em antecipação às novas tarifas prometidas por Trump durante a campanha eleitoral, e estão alertando os norte-americanos para se prepararem para um aumento no custo de vida.

"Por enquanto, a única coisa que sabemos com certeza é que os riscos nessa área são altos", disse Louis Kuijs, economista-chefe para a Ásia da S&P Global Ratings, que no domingo reduziu sua previsão de crescimento da China para 2025 e 2026 a 4,1% e 3,8%, respectivamente.

Trump está ameaçando Pequim com tarifas muito mais altas do que a faixa de 7,5% a 25% cobrada sobre os produtos chineses durante seu primeiro mandato.

O presidente chinês, Xi Jinping, disse ao ex-premiê de Cingapura Lee Hsien Loong que a economia da China continuará crescendo e se desenvolvendo a longo prazo durante uma reunião em Pequim na terça-feira, após os comentários de Trump, informou a agência de notícias estatal Xinhua.

Em uma pesquisa realizada pela Reuters na semana passada, os economistas esperavam que as tarifas adicionais dos EUA variassem de 15% a 60%. A maioria disse que Pequim precisará injetar mais estímulos para impulsionar o crescimento econômico e compensar a pressão sobre as exportações.

Trump disse anteriormente que introduziria tarifas superiores a 60% sobre os produtos chineses.