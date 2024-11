Lula diz que acordo Mercosul-UE será fechado mesmo sem apoio da França

Brasília, 27 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse querer fechar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia ainda este ano e que a posição contrária da França não será determinante para inviabilizar a assinatura. "Se a França não quiser, eles não apitam mais nada", afirmou o presidente em evento com líderes do setor industrial.Ele disse querer fechar o acordo ainda neste ano. "Para superar essa pauta, que estou há 23 anos", afirmou Lula, durante a abertura do Encontro Nacional da Indústria (Enai).