Inmet emite alerta laranja para perigo de chuvas intensas na Bahia, Sergipe e Pará

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para o perigo de chuvas intensas na Bahia, em Sergipe e no Pará entre a terça-feira, 26, e a quarta-feira, 27. As regiões afetadas são: o nordeste e o centro-norte da Bahia, a Região Metropolitana de Salvador; leste, agreste e sertão de Sergipe; e o sul do Pará.

O alerta laranja é emitido quando o volume previsto de chuva é de 30 mm a 60 mm por hora ou de 50 mm a 100 mm por dia, com ventos de 60 km/h a 100 km/h.

Nesses casos, há risco real de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Outros locais com chuva

A chuva também deve atingir o sul do Rio Grande do Sul, com previsão de acúmulo de mais de 50 mm.

Na região Sudeste, a previsão do Inmet é de chuvas no leste de São Paulo e sul do Rio de Janeiro a partir do dia 29, com aumento das áreas de instabilidade nos dias seguintes em quase toda a região, com exceção do centro-norte de Minas Gerais.