Inflação nos EUA sobe em outubro para 2,3% em 12 meses, segundo o índice PCE

A inflação nos Estados Unidos subiu em outubro, para 2,3% em 12 meses face a 2,1% em setembro, em linha com o que o mercado esperava, segundo o índice PCE publicado nesta quarta-feira (27) pelo Departamento de Comércio.

Esta medida, preferida pelo Federal Reserve, é fundamental para as decisões de política monetária do banco central. Na medição mês a mês, a inflação permaneceu em 0,2%, também em linha com as previsões do mercado.

A renda familiar americana aumentou mais que em setembro, 0,6% ante 0,3% no mês anterior. Por outro lado, as despesas cresceram menos em outubro (0,4%) do que em setembro (0,6%).

O aumento da inflação é explicado pelo setor dos serviços, no qual os preços aumentaram 3,9% face ao ano passado. Os preços dos bens, por outro lado, caíram 1% em 12 meses.

Apesar desta pequena subida no PCE, os valores continuam próximos do objetivo de 2% anual perseguido pelo Federal Reserve.

O Fed tem um duplo mandato: controlar a inflação e manter o pleno emprego. Sua principal ferramenta é a taxa de juros, com a qual atua sobre a demanda por bens e serviços.

Excluindo os preços voláteis de energia e alimentos, a inflação subjacente foi de 2,8% no ano até outubro, em comparação com 2,7% em setembro. A inflação subjacente marcou 0,3% na medição mês a mês em relação a setembro.

