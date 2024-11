Índice da França lidera perdas devido à preocupação com o orçamento

Por Ankika Biswas

(Reuters) - As ações francesas atingiram uma mínima de mais de três meses nesta quarta-feira, com os investidores preocupados com a capacidade do governo de aprovar seu orçamento, enquanto as preocupações contínuas com as possíveis tarifas dos Estados Unidos mantiveram as ações automobilísticas sob pressão.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,2%. O principal índice de ações da França caiu mais de 1% durante a sessão, atingindo seu nível mais baixo desde agosto. Ele fechou em queda de 0,7%.

O setor de tecnologia foi o maior peso no STOXX 600, com quedas lideradas por empresas francesas.

Os títulos franceses também sofreram um golpe, levando o prêmio que o governo deve pagar por empréstimos de longo prazo ao seu valor mais alto desde 2012.

"A França continua lutando contra a instabilidade política, e nada foi resolvido com a eleição antecipada convocada pelo (presidente Emmanuel) Macron neste ano", disse Lilian Chovin, chefe de alocação de ativos do banco privado britânico Coutts.

"O orçamento ainda não foi aprovado e o novo governo pode cair novamente - o que tornaria o sentimento ainda pior com relação aos ativos franceses."

A líder da extrema-direita, Marine Le Pen, tem ameaçado derrubar o governo por causa das medidas de corte de gastos e aumento de impostos previstas no orçamento.

Os investidores também continuaram a se preocupar com o próximo alvo em potencial para as tarifas, depois que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu grandes tarifas sobre as importações dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, incluindo México e China.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,20%, a 8.274,75 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,18%, a 19.261,75 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,72%, a 7.143,03 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,23%, a 33.089,72 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,33%, a 11.579,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,04%, a 6.418,01 pontos.

(Reportagem de João Manuel Mauricio em Gdansk, e Ankika Biswas e Pranav Kashyap em Bengaluru)