Idoso do RS perde R$ 2 milhões em 'golpe do amor'; quadrilha é presa em SP

Seis integrantes de uma quadrilha foram presos nesta quarta-feira (27), em São Paulo, por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O que aconteceu

Foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nos Estados de São Paulo e Ceará, segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que conduziu a investigação. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo contabiliza seis prisões na capital e região metropolitana por crimes de estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Os suspeitos atuavam pela internet, utilizando redes sociais para abordar as vítimas, os seduzindo e convencendo a transferir dinheiro, principalmente idosos. Vítima da quadrilha, um idoso perdeu R$ 2 milhões.

A polícia também apreendeu documentos, aparelhos eletrônicos (celulares e notebooks) e cartões bancários, além do bloqueio de bens e valores de contas bancárias dos criminosos. 25 policiais do Rio Grande do Sul, 14 de São Paulo e quatro do Ceará participaram da operação.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e, portanto, não foi possível localizar a defesa de cada um. O espaço segue aberto para manifestação.