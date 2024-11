Ibovespa tem piora generalizada com NY e sinal de isenção de IR até R$ 5 mil

O Ibovespa renovou mínima, voltando a operar na faixa dos 127 mil pontos. Assim, já perdeu cerca de 2.500 pontos em relação à máxima intradia em torno dos 130 mil pontos e voltou a cair no mês. Além da piora das bolsas americanas, os investidores reagem mal a relatos que o governo anunciará hoje a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, no mesmo dia em que tenta fechar o pacote de corte de gastos com o Congresso.

"No mínimo não é o momento mais adequado para sinalizar uma medida assim, que piora o déficit fiscal. Não faz sentido. Vem numa hora em que tem feito um trabalho difícil para reduzir o déficit fiscal", opina Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria.

Na visão de Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital, a eventual redução do IR neste momento vai na contramão da expectativa do mercado de um pacote robusto de corte de gastos. "A sensação é de que tentará inflar o pacote com medidas que não sejam tão realísticas, fica difícil o mercado não ficar cético", afirma Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital. Às 14h24, o Ibovespa caía 1,34%, aos 128.176,46 pontos, após ceder 1,66%, na mínima aos 127.767,82 pontos. Só 9 ações subiam, de um total de 86.