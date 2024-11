Haddad fará pronunciamento em rede nacional às 20h30 desta 4ª em meio à expectativa por cortes de gastos

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fará pronunciamento em rede nacional às 20h30 desta quarta-feira, em meio às expectativa por medidas fiscais.

Em ofício, a Presidência informa a convocação da Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do ministro, e prevê duração de sete minutos e 18 segundos.

Pouco depois, o Ministério da Fazenda divulgou imagem para divulgação do pronunciamento, com o slogan "Brasil Mais Forte. Governo Eficiente, País Justo".

Os mercados vêm aguardando há tempos a divulgação do pacote de cortes de gastos. A demora, já que o governo havia prometido as medidas para depois do segundo turno das eleições municipais, vem gerando pressão sobre os ativos brasileiros.

(Reportagem de Marcela Ayres em Brasília e Camila Moreira em São Paulo)