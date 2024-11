Futuros de Wall St recuam com cautela antes de dados de inflação

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street recuavam nesta quarta-feira, com os investidores na espera de dados econômicos dos Estados Unidos, incluindo um relatório sobre a inflação, que deve influenciar a trajetória da política monetária do Federal Reserve.

O relatório do índice PCE -- o indicador de inflação preferido do Fed -- será divulgado às 12h. Economistas consultados pela Reuters esperam que os preços aumentem 2,3% na base anual em outubro, acima da alta de 2,1% do mês anterior e da meta de 2% do Fed.

A ata da reunião do Fed deste mês mostrou na véspera que os membros estavam incertos quanto às perspectivas de cortes na taxa de juros e sobre quanto os juros estavam restringindo a economia.

Operadores estão apostando em uma chance de 66% de que o banco central dos EUA reduza os juros em 25 pontos-base em dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Grande parte da preocupação tem sido que os cortes de impostos e as tarifas propostas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, incluindo sua mais recente posição sobre as importações de México, Canadá e China, possam elevar os preços, desencadear uma guerra comercial e pesar sobre o crescimento.

O futuro do S&P 500 caía 0,19%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,37%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,09%.

O S&P 500 está a caminho de seu maior ganho mensal em um ano, à medida que os mercados avaliam a probabilidade de que as medidas de Trump possam beneficiar as empresas norte-americanas e a economia em geral.

Investidores também monitorarão a segunda estimativa para o PIB do terceiro trimestre, os pedidos de auxílio-desemprego e os dados de bens duráveis de outubro antes da abertura do mercado, todos a serem divulgados às 10h30.

(Por Johann M Cherian em Bengaluru)