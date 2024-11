Fóssil de crocodilo de entre 10 a 12 milhões de anos é descoberto no Peru

Um grupo de paleontólogos do Peru apresentou, nesta quarta-feira (27), o fóssil de um pequeno crocodilo marinho encontrado na costa do país, cuja antiguidade foi estimada entre 10 e 12 milhões de anos.

"Apresentamos o fóssil de Piscogavialis, um crocodilo gavial que existiu no Peru há aproximadamente 10 a 12 milhões de anos", disse à AFP o paleontólogo de vertebrados Mario Gamarra durante uma coletiva de imprensa.

O cientista explicou que o fóssil, que mede cerca de três metros, foi encontrado em perfeito estado no final de 2023 no deserto de Ocucaje, cerca de 350 km ao sul de Lima, e a 40 km para o interior da costa que limita com o Oceano Pacífico.

"É a primeira vez que encontramos um juvenil dessa espécie, ou seja, ele ainda não havia atingido seu tamanho máximo. Morreu antes disso", destacou Gamarra.

"De fato, o parente atual mais próximo desse crocodilo seria o gavial da Índia", afirmou.

O descobrimento foi realizado em conjunto pelo Instituto Geológico, Minero e Metalúrgico e o colégio La Unión.

Esses exemplares tinham uma morfologia craniana e mandibular diferente da dos crocodilos e jacarés atuais. "Eles tinham o focinho alongado e sua dieta era completamente piscívora, alimentando-se de peixes e não tanto de carne", explicou Gamarra, que foi o responsável pela reconstrução do fóssil.

"O fóssil veio como um grande bloco de rocha e eu me encarreguei, com ferramentas especializadas, de trabalhá-lo para deixá-lo como está atualmente", acrescentou.

Os pesquisadores reconhecem o deserto de Ocucaje como um lugar rico em fósseis, onde, há mais de duas décadas, foram descobertos fósseis de baleias anãs de quatro patas, golfinhos, tubarões e outras espécies do período Mioceno (entre 5 e 23 milhões de anos).

