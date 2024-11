'Alexa, ligar o ar da sala': fone de ouvido Echo Buds está por R$ 354

O fone de ouvido Echo Buds está com desconto de até 60% na Black Friday, custando a partir de R$ 354,10. Para garantir esse preço é necessário aplicar o cupom ECHOBUDS50 e realizar o pagamento à vista no PIX ou boleto bancário.

O Guia de Compras UOL já testou esse dispositivo. Além de responder aos tradicionais pedidos "Alexa, aumente o volume" e "Alexa, próxima música", os Echo Buds possuem recursos sonoros, como o cancelamento de ruído ativo (que isola do barulho externo).

Também dá para controlar dispositivos de casa inteligente e pedir para ligar a lâmpada, por exemplo. O modelo é vendido em duas versões: com estojo de recarga sem ou com fio.

O que gostamos nos fones

Design. Os Echo Buds têm um design minimalista, no estilo 'bolinha', como o Galaxy Buds Pro, da Samsung. O acabamento, todo em plástico preto, é bem básico e direto ao ponto.

echo buds conteúdo da caixa Imagem: Marcella Duarte

O case é portátil e fácil de levar no bolso. Tem apenas um botão de emparelhamento e uma entrada USB-C para carregamento. Dois LEDs internos e um externo indicam o status da bateria dos fones e do estojo, respectivamente (verde, mais de 40% de carga; amarelo, menos de 40%; vermelho, menos de 5%).

Os níveis de bateria podem ser acompanhados com precisão por meio do app Alexa no smartphone - o mesmo usado para controlar os dispositivos Echo; não é preciso baixar nada a mais.

Vai além de reprodutor de música. Sem tirar o celular do bolso, é possível controlar com os Echo Buds a reprodução de músicas só usando comandos de voz. Dá para ouvir podcasts, notícias e até livros digitais do leitor Kindle, também da Amazon, além de fazer ligações para seus contatos ("Alexa, ligue para Fulano").

'Conversando' com o fone, você também consegue fazer coisas como:

Criar lembretes e listas de compras;

Checar sua agenda;

Controlar dispositivos de casa inteligente - ligar e desligar lâmpadas, abrir fechaduras etc.

Essa última possibilidade foi bem interessante para mim. Por exemplo, quando chegava em casa, já falava "Alexa, ligue sala", para entrar com as luzes acesas. Era engraçado perceber os olhares curiosos de outras pessoas na rua ou no elevador.

Outra funcionalidade interessante é a realização de chamadas ou o envio de anúncios de voz para um alto-falante Echo — seu ou de outras pessoas conectadas —, como já é possível fazer utilizando o smartphone. Assim, você pode conversar com seus familiares e amigos.

echo buds Imagem: Acervo

Confortável de usar. Os Echo Buds não incomodaram durante o uso. Um sistema de ventilação, similar ao dos AirPods Pro, da Apple, ou do Galaxy Buds, ajuda a reduzir a pressão intra-auricular e a sensação de "sugamento" que algumas pessoas sentem.

Para melhor encaixe no canal auditivo, eles vêm com três pares de ponteiras extra, totalizando quatro tamanhos diferentes, identificados por cores.

Um guia no app te ajuda a selecionar a melhor para você, fazendo um teste para confirmar se a vedação está adequada: a Alexa toca alguns sons e mede quanto deles vazou para o exterior, usando os próprios microfones. Uma boa vedação significa melhor qualidade de som, principalmente dos graves, e menos chances de o fone cair.

Além disso, estão incluídas seis 'asas': molduras com bordas mais largas, que podem ser colocadas para evitar que o fone caia em situações de muito movimento, como exercícios físicos. Pensando neste tipo de atividade, o aparelho também tem certificação IPX4, resistente a respingos de água, suor e chuva leve.

echo buds Imagem: Acervo

A conexão Bluetooth é estável. Em meu uso, foi possível chegar até cerca de 8 metros de distância do celular, sem perder o contato. E funcionam muito bem tanto em iPhones como em Androids e até em computadores, Mac ou PC.

Ótimo cancelamento ativo de ruído. Os Echo Buds contam com tecnologias de cancelamento ativo de ruído (ou ANC, do inglês Active Noise Control), desenvolvidas pela própria Amazon.

Funciona assim: dois microfones externos e um microfone interno calculam a pressão sonora no tímpano, para gerar o inverso do sinal e cancelar sons indesejados. Para ativar, deve-se pressionar e segurar qualquer um dos fones ou dizer "Alexa, ativar cancelamento de ruído".

Controles físicos. Os comandos podem ser dados por voz, via Alexa, ou diretamente no fone, por toque:

Uma vez: reproduzir/pausar

Duas vezes: próxima música ou atender/encerrar chamada

Três vezes: música anterior

Manter pressionado: cancelamento ativo de ruído/modo ambiente ou rejeitar chamada

Retirar um ou ambos os fones: pausar a música

Recolocar um ou ambos os fones: retomar a música

Qualidade de som. Segundo a Amazon, os drivers dinâmicos de 5,7mm são "otimizados para aumentar a fidelidade nos baixos e nos agudos", com um perfil de som "aberto". Eles oferecem uma audição nítida de conteúdos falados, como podcasts, livros digitais, e vídeos com narrações.

No que a maioria das pessoas tem interesse, as músicas, o desempenho é muito bom. A empresa parece ter desenvolvido o padrão dos Echo Buds com canções mais modernas em mente. Ouvir Dua Lipa, Machine Gun Kelly, Lil Nas X e outros artistas do pop e do rap internacional são boas demonstrações do potencial do fone.

Bateria. Segundo a fabricante, a bateria dos próprios fones garante cinco horas de reprodução de música, com o ANC ligado, ou até seis horas e meia com a tecnologia desativada. Em nossos testes, a autonomia realmente foi em torno da prometida.

O case pode oferecer até mais duas cargas completas para os fones, triplicando o tempo de uso sem necessidade de recarregar, totalizando cerca de 15 horas.

Localização e privacidade. Os Echo Buds são equipados com serviços de localização. Se perdê-los, basta dizer "Alexa, encontre meus fones" para o app do smartphone ou outro de seus dispositivos equipados com Alexa, como uma caixinha Echo.

Ela vai te informar a última localização e, caso eles estejam por perto e fora do case, emitirão um alerta sonoro agudo para que sejam encontrados.

Para quem não tem um smartwatch, os Echo Buds podem ser usados para contar passos e rastrear corridas, na função "workout profile".

Em relação à privacidade, a Amazon chegou a afirmar que os fones são desenvolvidos com "múltiplas camadas de proteção e controles", incluindo a capacidade de silenciar os microfones com o aplicativo Alexa, e de visualizar e excluir suas gravações de voz.

Pontos de atenção

Cancelamento de ruído. Achei recurso eficiente, mas, para quem prefere fones 'blindados', que não deixam passar nenhum barulho externo, pode não ser a melhor opção.

O cancelamento é mais natural, bloqueando a maior parte dos sons cotidianos, como uma televisão ligada ou pessoas conversando. Contudo, você ainda escuta alguns barulhos mais altos, como buzinas, caminhões passando ou música ambiente muito alta.

Os controles são iguais em qualquer um dos lados. Isso torna a operação mais simples mas, como efeito colateral, a quantidade de funções por toque são limitadas - por exemplo, não há um comando de volume, assim como no AirPods.

As opção para controlar o volume são: comando de voz ("Alexa, mais alto" ou "Alexa, volume cinco"); os botões físicos laterais do próprio smartphone; a barra de ajuste do app que estiver usando - pode ser o da Alexa ou qualquer um de streaming (como Amazon Music, Spotify e Apple Music).

Profundidade do som. Fone consegue evitar a estridência dos agudos, e valorizar os sub-graves. Mas, para o meu gosto, que costumo ouvir mais rock, faltou um pouco de profundidade no som — ainda assim, os baixos são mais potentes que os do AirPods Pro.

Como o app oferece um equalizador básico — o que é um recurso interessante, que os fones não costumam ter —, aumentei os graves em cerca de 30% e baixei uns 20% dos agudos. E mantenho o volume em cerca de 60%. Aí, sim, me encantei pelo Echo Buds.

