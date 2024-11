Federação inglesa abre nova investigação contra árbitro David Coote por corrupção

A Federação Inglesa de Futebol (FA) abriu uma investigação por corrução contra o árbitro David Coote, já suspenso pelo suposto uso de drogas e por declarações impróprias sobre o ex-técnico do Liverpool Jürgen Klopp.

O tabloide The Sun publicou na terça-feira (26) que Coote teria conversado com um torcedor sobre a possibilidade de mostrar cartão amarelo para o jogador Ezgjan Alioski, do Leeds, um dia antes de apitar um jogo contra o West Bromwich em outubro de 2019.

A publicação acrescenta que o árbitro de 42 anos, depois da partida em que aplicou o cartão, enviou uma mensagem ao torcedor dizendo: "Espero que tenha feito o que tinha que fazer, como conversamos".

Coote, atualmente suspenso por outros dois casos, se defendeu negando "firmemente" essas "acusações falsas e difamatórias".

"Sejam quais forem meus problemas pessoais, nunca afetaram minhas decisões em campo", afirmou.

A Uefa anunciou no dia 14 de novembro a abertura de uma investigação após a publicação de imagens que supostamente mostram o árbitro usando cocaína durante a Eurocopa-2024.

Na Inglaterra, Coote também é alvo de uma dupla investigação da Associação de Árbitros Profissionais (PGMOL) e da FA, após a divulgação de vídeos mais antigos que o mostram criticando e insultado Klopp.

