Dois empregados morrem em acidente em terminal da Transpetro em Angra

Um acidente em um terminal da Transpetro, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, fez duas vítimas na manhã desta quarta-feira, 27. Outro trabalhador, que também estava no local, sofreu uma fratura em uma das pernas e uma luxação na clavícula, informou a empresa que é o braço de transportes da Petrobras.

Os dois trabalhadores, da Olicampo, prestavam serviço de manutenção na estação de tratamento de efluentes do terminal quando a plataforma desmoronou. "Os trabalhadores foram atendidos imediatamente pelas equipes médicas, mas infelizmente não resistiram", disse a Transpetro em nota. Já a terceira vítima estaria com estado de saúde estável.

De acordo com a Federação Única dos Petroleiros (Fup), outros dois empregados também ficaram feridos. A entidade informou que com esse acidente, cinco pessoas perderam a vida no Sistema Petrobras em menos de dois meses.

"Em menos de dois meses, houve cinco mortes de trabalhadores na Petrobras. É urgente que a empresa apure as causas desses acidentes. Não é possível a pessoa sair de casa para trabalhar e não voltar", disse também em nota o coordenador-geral da Fup, Deyvid Bacelar.

A Federação recebeu a notícia minutos antes de iniciada uma reunião com a Petrobras sobre o Programa de Reconhecimento do Desempenho. "A reunião foi suspensa e a Fup cobrou a efetividade do Grupo de Trabalho emergencial sobre Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS), acordado em reunião com a diretora da estatal, Clarice Coppetti, no dia 15 de outubro", destacou.

A Transpetro afirmou que está prestando todo apoio aos familiares das vítimas e que vai abrir uma comissão para apurar as causas do acidente.