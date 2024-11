Dia de Nossa Senhora das Graças: por que medalha da santa é 'milagrosa'?

Nossa Senhora das Graças é celebrada pelos fiéis católicos em 27 de novembro. Associada a curas e com histórico de devoção desde o século 19, a santa é uma manifestação da Virgem Maria bem popular no Brasil. Um dos principais símbolos da santa é a 'medalha milagrosa'.

Aparição fez surgir a medalha

Esta aparição teria acontecido justamente em um dia 27 de novembro - eis, então, o motivo de a data litúrgica ser esta. Durante a visão, a religiosa teria visto a santa carregando um globo com a inscrição "França". Depois, a santa teria estendido os braços; nas mãos, Nossa Senhora das Graças tinha anéis que emanavam luzes coloridas. A imagem estaria rodeada pela frase "Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós."

A santa teria dado a Catarina uma ordem: cunhar medalhas com a imagem. De acordo com Nossa Senhora das Graças, todos que utilizassem a medalha receberiam grandes graças.

"É uma devoção recente, podemos dizer, mas o conteúdo da mensagem da medalha milagrosa acompanha a história da igreja, falando da questão da Virgem Maria, concebida sem a mancha do pecado original", acrescenta.

O "pecado original" a que Sobrinho se refere está no relato bíblico do episódio que culminou com a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. De acordo com a Bíblia, a dupla deixou o Éden após comer o fruto proibido da Árvore do Conhecimento. "A raiz do pecado original é o homem querer ser seu próprio Deus", explicou.

Medalha foi responsável por restaurar a fé

Um dos principais símbolos de Nossa Senhora das Graças é a chamada medalha milagrosa. O texto inscrito na peça é: "Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a Vós." O pedido da cunhagem da medalha foi feito pela própria santa, na aparição feita à noviça.

"A medalha foi revelada como um sinal de fé e de piedade, que seria a restauração da vida de muitas pessoas, principalmente dos enfermos. O bispo de Paris da época autorizou que fossem cunhadas medalhas e, aqueles que usaram, receberam muitas graças, sobretudo, a cura de doenças. A medalha se tornou um símbolo de proteção", afirma o professor da PUC-SP.

Nossa Senhora das Graças não é a única santa associada a um objeto específico. São Bento também possui uma medalha; no caso de Nossa Senhora do Carmo, o item é um escapulário.

"Os objetos devocionais ajudam a estimular a devoção, mas temos de pensar que não é o objeto por si, mas é o que ele remete: mensagem de esperança, mudança de vida e daí temos que lembrar das virtudes de fé, esperança e caridade, que estimulam a vida de santidade", conta o padre.

Quem foi Nossa Senhora das Graças

Por mais lógico que seja para os católicos, nunca é demais explicar: todas as "Nossas Senhoras" veneradas no catolicismo fazem referência à mesma pessoa: Maria, mãe de Jesus. É o caso de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Dores e, claro, de Nossa Senhora das Graças.

As nomenclaturas fazem referência a manifestações em determinados locais ou, então, a momentos específicos. Este último é o caso de Nossa Senhora das Graças.

"Ela surge em uma aparição privada à religiosa Catarina Labouré, em 1830, na França. Se vivia um tempo de peste, epidemia e a aparição de Nossa Senhora fala da penitência e do uso da medalha milagrosa. Ela revela a medalha com uma oração", diz Felipe Cosme Damião Sobrinho, professor da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo, que também é padre.

A santa no Brasil

Catarina, que posteriormente seria canonizada, era, à época, uma noviça da Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. E essa ordem religiosa seria fundamental para a disseminação de Nossa Senhora das Graças no Brasil.

No século 19, religiosos da Congregação da Missão e das Filhas da Caridade aportaram no país. E foram eles que trouxeram a devoção à Nossa Senhora das Graças já que Catarina Labouré fazia parte do grupo. "É interessante pensar na presença vicentina no Brasil. É onde eles estão presentes que a devoção ganhou maior expansão."

Oração a Nossa Senhora das Graças

Confira uma oração a Nossa Senhora das Graças: