Salvador tem 72 deslizamentos em 12 h; jovem morre após casa ser destruída

Uma pessoa morreu em um deslizamento de terra após fortes chuvas em Salvador nesta quarta-feira (27).

O que aconteceu

Homem de 23 anos estava dentro de casa no momento do deslizamento e foi soterrado. O número de pessoas ainda desaparecidas não foi detalhado pelo Corpo de Bombeiros.

Criança desaparecida. Sem entrar em detalhes, o coronel Marchesini, do Corpo de Bombeiros, afirmou em vídeo publicado no Instagram da corporação que há uma criança não encontrada após os deslizamentos.

Deslizamento aconteceu no bairro de Saramandaia, no início da manhã de hoje. Bombeiros seguem no trabalho de resgate no começo da tarde.

Duas pessoas foram retiradas vivas dos escombros. Em outro ponto do bairro de Saramandaia, por volta de 12h30, um menino de seis anos e uma mulher adulta foram resgatados pelo Samu. Eles não tiveram estado de saúde divulgado.

Sobreviventes foram levados de helicóptero para hospitais de Salvador. A criança foi encaminhada ao Hospital do Subúrbio e a adulta ao Hospital Geral do Estado. A Secretaria de Saúde da Bahia informou que não comenta nem fornece informações sobre pacientes da rede estadual.

Pelo menos 72 deslizamentos de terra foram registrados até as 12 horas na capital. Segundo o boletim da Defesa Civil de Salvador, o maior número deles foi no bairro da Liberdade, com 19 ocorrências.

Salvador teve 335 milímetros de chuva desde o sábado (23), diz prefeito. Em entrevista à TV Bahia, ele afirmou que ao menos quatro pessoas foram soterradas na ocorrência em que a criança foi socorrida. Elas estariam com vida sob os escombros, segundo ele.

Tinha quatro anos que a gente não tinha uma vítima das chuvas na nossa cidade, mas infelizmente, nesta manhã, por conta das fortes chuvas, a gente lamenta a perda de um irmão soteropolitano.

Bruno Reis, prefeito de Salvador, à TV Bahia

Salvador em estado de alerta para chuvas

Cidade tinha risco de acumulado de 100 mm em um dia. O alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) foi publicado na terça-feira (26) e também alertava para a possibilidade de ventos intensos, de até 100 km/h.

Capital já sentiu os estragos das chuvas na madrugada do domingo (24). Ao menos três deslizamentos de terra aconteceram desde o domingo, dois deles em Liberdade e um na região de Centro/Brotas, segundo a Codesal (Defesa Civil de Salvador).