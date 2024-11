Gosta de tirar fotos? Veja 6 celulares com boas câmeras que estão em oferta

Se você está em busca de um celular com câmeras dignas de fotógrafos, o Guia de Compras UOL selecionou modelos que unem fotos de qualidade e processadores avançados, ideais para quem busca um novo telefone nesta Black Friday 2024.

A lista é formada por celulares top de linha da Apple, Motorola, Samsung, com versões equipadas com câmeras duplas ou triplas. Os dispositivos possuem tecnologias como estabilização de imagem, além de recursos que melhoram a nitidez das fotos, especialmente em ambientes de baixa luminosidade.

Confira abaixo os modelos selecionados e suas características, de acordo com informações dos fabricantes:

Tela: display Dynamic Amoled de 6,2 polegadas com resolução Full HD+.

Bateria: 4.000 mAh, que promete autonomia para um dia inteiro.

Processador: Exynos 2.400 for Galaxy, que promete bom desempenho para tarefas diárias e também para jogos mais pesados.

Câmera: sistema triplo composto por câmera principal com resolução de 50 megapixels (MP), ultra angular de 12 MP e tele objetiva de 10 MP, que permite um zoom óptico de 3x. Nas selfies, a câmera é de 12 megapixels, que resulta em fotos naturais e bem definidas.

O celular é capaz de realizar gravações em resolução de 8K a 30 fps (quadros por segundo), que dá maior nitidez e qualidade nos vídeos, além da câmera frontal captar vídeos em 4K a 60 fps.

Tela: display Super Retina XDR de 6,7 polegadas.

Bateria: de 3.279 mAh, que promete reprodução de vídeo até 26 horas.

Processador: A15 Bionic, chipset capaz de realizar tarefas diárias, rodar jogos e ter um desempenho fluido, sem travamentos.

Câmera: possui um sistema de câmera dupla, sendo a grande-angular de 12 MP e uma ultra-angular de 12 MP. O sensor é maior do que o do iPhone 13, por isso consegue capturar mais luz, o que ajuda em registros em ambientes com pouca iluminação.

Já a selfie possui um sensor de 12 MP, com foco automático, modo retrato com controle de foco e profundidade, além de estabilização automática.

Esse modelo estreou o Modo Ação, que permite estabilidade ao gravar vídeos com movimento. A câmera é capaz de registrar vídeos em resolução 4K Dolby Vision HDR em até 60 fps, contando com a estabilização cinemática e foco automático contínuo.

Tela: display Super Retina XDR de 6,1 polegadas.

Bateria: de 3.561 mAh, que promete até 22 horas de reprodução de vídeo.

Processador: chip A18, que é 30% mais rápido em processamento do que o usado no iPhone 15. Também promete um desempenho fluido, capaz de rodar jogos e apps.

Câmera: vem equipado com um sistema de câmera dupla, com o "Fusion" de 48 MP e ultra-angular de 12 MP. Para selfies, conta com um sensor de 12 MP, que também proporciona foco automático, modo retrato e estabilização automática de imagem, que promete fotos nítidas e bem definidas.

Seu novo design, com câmeras alinhadas verticalmente, permite a captura de vídeos espaciais, proporcionando uma experiência imersiva compatível com os óculos de realidade mista Apple Vision Pro.

Na gravação de vídeos, o aparelho suporta resolução 4K Dolby Vision a até 60 fps, oferecendo recursos como Modo Cinema, Modo Ação, gravação macro, câmera lenta e time-lapse, entregando qualidade cinematográfica em todas as filmagens.

Tela: 6.1 polegadas com resolução de Full HD+.

Bateria: 3.900 mAh, que também promete autonomia de até 20 horas de uso contínuo de internet.

Processador: Snapdragon 8 gen 2 Galaxy, que é capaz de oferecer bom desempenho em jogos e streaming de vídeo.

Câmera: esse celular possui câmera traseira tripla, sendo a principal de 50 MP, ultra-wide de 12 MP e teleobjetiva de 10 MP —com zoom digital de até 30x. Já a câmera de selfie possui um sensor de 12 MP. Ambas contam com estabilizador de imagem e tecnologia Nightography, que permite fotos mais nítidas em ambientes com baixa iluminação.

Para gravação de vídeos, é possível fazer capturas de até 8K a 30 fps na câmera traseira, além de vídeos frontais de 4K em 60 fps.

Tela: 6,9 polegadas (principal) e 3,6 polegadas (externa) com resoluções Full HD+.

Bateria: de 4.200 mAh, que possui recarga rápida de 30W.

Processador: MediaTek Dimensity 7300X, que promete mais velocidade e fluidez ao acessar aplicativos.

Câmera: o sensor principal oferece 50 MP de resolução, enquanto a lente ultra-wide de 13 MP também funciona como macro, proporcionando versatilidade. Além disso, o conjunto conta com estabilização inteligente e Night Vision para capturas nítidas em condições de baixa iluminação. A câmera frontal, por sua vez, entrega 32 MP para selfies de alta qualidade.

Nos vídeos, a câmera traseira permite gravações em Ultra HD 4K a 60 fps ou em Full HD também a 60 fps. Já a câmera frontal suporta vídeos em Full HD e Ultra HD 4K, este último com taxa de 30 fps.

Tela: display OLED de 6,7 polegadas com resolução Super HD (1220 x 2712 pixels).

Bateria: de 4.500 mAh com carregamento turbo de 125W.

Processador: é o Snapdragon 8s Gen 3, chipset que promete velocidade e mais desempenho na realização de tarefas diárias, como acessar apps e jogos.

Câmera: na traseira, as lentes são de 50 MP (principal), 50 MP (ultrawide com modo macro); 64 MP (telefoto 3x zoom óptico e 100x zoom digital). A câmera de selfie é de 50 MP.

O modelo possui função de estabilização inteligente, longa exposição e rastreio de foco automático. Há também o Style Sync, que captura a foto de um objeto e cria um padrão de cores e formatos para gerar imagens de fundo de tela, e Action Shot, capaz de rastrear o movimento dos objetos e ajustar a velocidade do obturador para evitar borrões.

Nas capturas de vídeo, esse celular permite registros com resolução Ultra HD 4K (60 fps) e Full HD (60 fps) na parte traseira. Já na câmera frontal, é possível fazer vídeos também em Full HD e Ultra HD 4K, esse último com taxa de 30 fps, como no modelo anterior.

