Confiança do consumidor alemão cai por temores de corte de empregos, mostra pesquisa

BERLIM (Reuters) - A confiança do consumidor alemão deve ficar em baixa no último mês do ano uma vez que as famílias, preocupadas com relatos de cortes de emprego, tornam-se mais pessimistas em relação às suas perspectivas de renda, mostrou uma pesquisa nesta quarta-feira.

O índice de confiança do consumidor, publicado pelo GfK e pelo Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberg (NIM), caiu significativamente mais do que o esperado para dezembro, atingindo -23,3 pontos, em comparação com os -18,4 pontos do mês anterior em dado revisado para baixo.

Analistas consultados pela Reuters esperavam uma leitura de -18,6.

O valor de dezembro marca o ponto mais baixo da confiança do consumidor desde maio, quando foi de -24 pontos, e é semelhante aos níveis observados no final do ano passado, quando a economia da Alemanha estava contraindo.

"As últimas semanas do ano estão terminando com um retrocesso significativo na confiança do consumidor", disse o analista da NIM, Rolf Buerkl.

"As razões para isso são certamente os cortes de pessoal relatados pela indústria e a realocação da produção para o exterior. Além disso, o número de falências aumentou recentemente", disse ele.

Grandes empresas, como a Bayer, a Volkswagen e a Thyssenkrupp, anunciaram cortes de pessoal nos últimos meses, uma vez que a maior economia da Europa tem tido dificuldades para se recuperar.

As previsões iniciais dos consumidores em relação a uma recuperação econômica se dissiparam ao longo do ano, com as expectativas para o ano à frente caindo pelo quarto mês consecutivo, atingindo seu nível mais baixo desde fevereiro, segundo a pesquisa.

A melhoria no sentimento do consumidor ao longo deste ano foi quase toda eliminada em dezembro, disse Melanie Debono, economista sênior para a Europa da Pantheon Macroeconomics.

"Esperamos que a confiança do consumidor se recupere quando o cenário político interno se acalmar", disse Debono. "Afinal de contas, a renda real disponível continuará a se recuperar, já que o crescimento dos salários continua a superar a inflação."

O governo da Alemanha previu uma contração econômica de 0,2% em 2024, marcando o segundo ano de declínio e consolidando a posição da Alemanha como retardatária entre seus grandes pares da zona do euro.

O colapso da frágil coalizão governista da Alemanha neste mês, abrindo caminho para eleições antecipadas em fevereiro, aumentou a incerteza e pode provocar mais sofrimento econômico nos próximos meses.

(Reportagem de Miranda Murray, Maria Martinez e Christian Kraemer)