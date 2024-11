Bósnia e Herzegovina abre mercado para carne de aves do Brasil

O Brasil poderá exportar carne de aves para Bósnia e Herzegovina, informaram os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores em nota conjunta. A abertura de mercado foi recebida pelo governo brasileiro nesta quarta-feira."Essa abertura, que deverá contribuir para aumentar o fluxo comercial entre os dois países, é mais uma demonstração da confiança internacional no sistema de controle sanitário do Brasil", afirmaram as pastas em nota.O Brasil exportou US$ 8,17 bilhões de carne de frango de janeiro a outubro deste ano, somando 4,38 milhões de toneladas. O País é o maior exportador mundial de carne de frango, abastecendo 170 países.No ano, o País acumula 204 aberturas de mercado para produtos agropecuários.