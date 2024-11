Bolsas de NY fecham em queda antes de feriado, com techs pressionadas por correção da Nvidia

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quarta-feira, 27, em meio à onda de vendas de ações de tecnologia. O movimento se sobrepôs a indicadores que corroboram apostas em cortes de juros do Federal Reserve (Fed), na véspera do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, que fechará os mercados locais.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em baixa de 0,31%, a 44.722,06 pontos; o S&P 500 perdeu 0,38%, a 5.998,74 pontos; e o Nasdaq recuou 0,60%, a 19.060,48 pontos.

Em destaque negativo, Nvidia cedeu 1,15% e entrou em território de correção, isto é, acumulou desvalorização de mais de 10% desde o mais recente pico. Na esteira, Qualcomm caiu 0,34%, AMD baixou e Meta desceu 0,72%.

Entre os vários dados divulgados hoje, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) nos EUA avançou em ritmo consistente com as expectativas do mercado, o que ajudou a elevar a precificação por mais relaxamento monetário. Pelo monitoramento do CME Group, a curva futura agora aponta cerca de 70% de chance de o Fed baixar juros em 25 pontos-base no mês que vem.

Assim, o Jefferies vê um cenário construtivo para os negócios e projeta o S&P 500 em 6,5 mil pontos no final do ano que vem, mas espera uma maior volatilidade. "Um ambiente de economia favorável e cortes nos juros do banco central provavelmente apoiarão ativos de risco", afirma.