Dá para manter barriga sarada, como a de Brunna Gonçalves, na gravidez?

No domingo (24), Brunna Gonçalves publicou fotos em seu Instagram em que aparecia com a barriga sarada durante a gestação. O abdome com "gominhos" rendeu comentários como "bebê musculoso" e "baby fit", além de arrancar elogios: "A barriga de grávida mais linda que eu já vi", comentou uma seguidora.

A idade gestacional de Brunna ainda não foi revelada, mas, ao VivaBem, os profissionais de educação física Maíra Saboia e Leandro Fernandes disseram que, no primeiro trimestre, a barriga costuma sofrer poucas alterações visíveis, uma vez que o embrião é muito pequeno, a placenta está em formação e o útero ainda não se expandiu significativamente. Por isso o tanquinho continuaria aparente.

Dá para manter tanquinho durante a gestação?

Saboia e Fernandes explicam que, mesmo as mulheres com abdomes bem definidos antes da gravidez notarão mudanças na musculatura.

Por volta da 20ª semana, o fundo uterino está na altura do umbigo, com o órgão tendo um tamanho aproximado ao de um melão. Nessa fase, o aumento da barriga se torna mais visível e já é mais difícil a visualização dos 'gominhos'. Leandro Fernandes, doutor em ciências da saúde pela Unifesp e cofundador da LeMa Personal

Já durante o terceiro trimestre, o útero atinge seu maior tamanho (de uma melancia grande), ocupando grande parte da cavidade abdominal, dificultando ainda mais a manutenção do tanquinho. Eles apontam, também, que o crescimento do útero é individual e pode variar de acordo com fatores como a quantidade de líquido amniótico, o tamanho do bebê, e se é uma gestação múltipla ou não.

Grávidas e abdominais

Especialistas em treinos para gestantes, Saboia e Fernandes comentam a importância de serem feitos exercícios abdominais durante o período gestacional. Além disso, apontam diversos benefícios para quem fortalece o abdome na gravidez, como:

Redução do risco de diástase patológica (separação excessiva dos músculos abdominais);

Melhoria na postura e no suporte da coluna;

Redução de dores e desconfortos lombares e pélvicos;

Facilidade na hora do parto, especialmente nos normais;

Recuperação mais rápida do corpo no pós-parto.

No entanto, alertam: é essencial que os exercícios sejam feitos sob a orientação de um profissional capacitado.

Atividades que devem ser evitadas na gravidez

Diante de todos os benefícios das atividades físicas na gestação — que incluem os exercícios abdominais —, algumas modalidades são desaconselhadas. Saboia e Fernandes destacam algumas delas:

Mergulho, devido às variações de pressão, que podem ser perigosas;

Atividades em ambientes com altas temperaturas, como hot ioga;

Exercícios de alto impacto ou treinos que envolvam saltos repetitivos;

Esportes de contato como lutas ou futebol, pois aumentam o risco de traumas.

"O ideal é optar por atividades de baixo impacto, como caminhadas, natação, pilates, musculação e funcional", dizem, e também alertam sobre as expectativas das gestantes que procuram se manter ativas: "O objetivo principal do treino na gravidez não deve ser o ganho de massa muscular".

Mesmo que o objetivo não seja o ganho de massa (hipertrofia), realizar exercícios durante o período gestacional também pode trazer resultados, principalmente em mulheres que começam a se exercitar na gravidez.

O corpo, está prioritariamente focado na formação do bebê, e o foco do treino deve ser o fortalecimento e a saúde, não a estética. Maíra Saboia, personal trainer, mestranda em exercício na gestação na USP e cofundadora do LeMa Personal

O pós-parto de quem malha

De acordo com Saboia e Fernandes, a memória muscular desempenha um papel importante no pós-parto: "Mulheres que praticavam exercícios regularmente antes da gravidez têm um sistema nervoso mais preparado para ativar os músculos, facilitando sua recuperação".

Eles contam também que a prática prévia auxilia na recuperação da força e da resistência muscular, além de favorecer o retorno da postura e da tonicidade abdominal. "No entanto, é importante respeitar o tempo do corpo e sempre contar com acompanhamento profissional", reforçam eles, que também destacam a importância da constância nos treinos em conjunto com uma alimentação balanceada.

Para os fundadores da LeMa Personal, uma empresa especializada em treinos na gravidez, este momento é uma fase de transformação e aprendizado: "Priorizar a saúde, adaptar os treinos e respeitar as mudanças do corpo são passos fundamentais para viver esse momento com qualidade de vida. Mais do que manter o 'tanquinho', a meta é ter uma gestação saudável e se preparar para a chegada do bebê com disposição e bem-estar".