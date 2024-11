Robô, vertical e de carro: 8 modelos de aspiradores de pó a partir de R$ 90

O aspirador de pó é uma ajuda prática e rápida para a limpeza, seja em ambientes internos, móveis ou até automóveis. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL preparou uma lista de aspiradores que estão na promoção nesta Black Friday com até 45% de desconto.

São produtos das marcas WAP, Electrolux, Tramontina e Liectroux, com opções para todos os perfis: modelos verticais, robôs, específicos para carros e os aspiradores tradicionais. Confira a lista completa:

Modelos verticais

Aspirador com 1.350W de potência e alto poder de sucção;

Pode ser usado de forma vertical e horizontal;

Possui bico múltiplo com rotação de 360° que facilita a limpeza em baixo dos móveis e cantos difíceis de alcançar;

Equipado com filtro HEPA removível e lavável;

Com cabo elétrico de cinco metros.

Possui 1.450W de potência e promete alto poder de limpeza;

Pode ser usado como aspirador vertical ou de mão para limpar todos os cômodos da casa;

Com bocal para canto e frestas, ideal para alcançar lugares de difícil acesso;

Possui reservatório para pó com capacidade total de 1,6 litros;

Cabo elétrico de 6 metros, que permite longo alcance;

Disponível em 220v e 127v, que variam de preço.

Aspiradores robôs

Aspirador 3 em 1: varre, aspira e passa pano;

Com potência de 30W;

Promete autonomia para limpeza de 1 hora e 40 minutos;

Mop em microfibra, que pode ser lavado na máquina;

Equipado com sensores de impacto e antiqueda;

Possui três modos de limpeza: limpeza aleatória, de cantos e em espiral.

Aspirador 3 em 1: varre, aspira e passa pano;

Com potência de 28W;

Promete autonomia para limpeza aproximadamente 2 horas;

Possui 2 panos mop, filtros HEPA, dois pares de escovas de limpeza laterais e reservatório de poeira e água;

Inclui base de carregamento e pode ser controlado através do aplicativo ou do controle remoto para maior praticidade;

Com três níveis de saída de água.

Aspiradores para carros

Aspirador de pó portátil e compacto para limpeza de veículos;

Tem filtro HEPA, que garante a remoção de partículas finas e alérgenos;

Possui reservatório removível e lavável de 420 ml;

Cabo elétrico de 3,7 metros;

Ideal para quem possui animais de estimação, pois possui escova rotativa que promete deixar o ambiente livre de pelos.

Aspirador de pó portátil para limpeza de carros;

Conta com estrutura injetada em ABS na cor prata e bocal na cor fumê, além de escova e bocal prolongador;

Possui coletor de poeira de 500 ml;

Cabo elétrico de 3,3 metros.

Modelos tradicionais

Aspirador de 1400W promete alto poder de sucção e baixo consumo de energia;

Fácil mobilidade: este aspirador possui rodas que giram em 360° para melhor movimentação e transporte;

Possui capacidade de 5 litros úteis para água;

Alcance total de quase 6 metros;

Disponível em 127v e 220v, que variam de preço.

Aspirador de 1400W promete sugar qualquer tipo de sujeira, seja seca, úmida ou líquida;

Equipado com filtro de pano lavável, bicos múltiplos, escova, além de rodas e alça ergonômica, que facilitam o transporte;

Possui função sopro, que facilita o alcance da sujeira em frestas;

Com capacidade de 7 litros para sólidos e 3,4 litros para líquidos;

Cabo elétrico de 2 metros;

Disponível em 127v e 220v.

