Após visita ao Vaticano, Blinken elogia trabalho do papa Francisco pelos direitos LGBTQ

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, elogiou o papa Francisco nesta quarta-feira por seu trabalho em questões LGBTQ após se reunir com o líder da Igreja Católica Romana, com 1,4 bilhão de membros, e outras autoridades de alto escalão no Vaticano.

"O secretário elogiou o compromisso do papa com o avanço dos direitos básicos e da dignidade da comunidade LGBTQI", disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, em um comunicado.

Francisco ficou famoso por dizer "quem sou eu para julgar?" sobre os homossexuais no início de seu papado em 2013 e, no ano passado, permitiu que padres abençoassem membros de casais do mesmo sexo, provocando uma substancial reação conservadora.

No entanto, ele sofreu intensas críticas neste ano pelo suposto uso de um insulto homofóbico, pelo qual seu escritório emitiu um raro pedido de desculpas. Em junho, um estudante pediu ao papa que parasse de usar linguagem ofensiva contra a comunidade LGBTQI.

Blinken viu Francisco antes de o papa realizar sua audiência semanal na Praça de São Pedro e, mais tarde, se encontrou com o segundo em comando do Vaticano, o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e com o ministro das Relações Exteriores do Vaticano, o arcebispo Paul Richard Gallagher.

Blinken comentou sobre a posição do papa em relação às questões LGBTQI durante a reunião com Parolin e Gallagher, disse Miller.

Ele também discutiu com eles a situação no Oriente Médio, incluindo o cessar-fogo no Líbano, a guerra da Rússia na Ucrânia e seus efeitos sobre os civis, e condenou conjuntamente a repressão política na Nicarágua e na Venezuela, acrescentou o porta-voz.

O Vaticano disse que Blinken se encontrou com o papa, sem entrar em detalhes.

Blinken visitou o Vaticano depois de participar de uma reunião de dois dias dos ministros das Relações Exteriores do G7 no centro da Itália, que terminou na terça-feira com mensagens renovadas de apoio à Ucrânia e condenação da agressão russa.

(Reportagem de Alvise Armellini)