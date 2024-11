Ações da China e de Hong Kong se recuperam com queda menor dos lucros industriais e novas apostas de estímulo

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong se recuperaram de mínimas recentes nesta quarta-feira uma vez que dados mostraram um declínio menos acentuado nos lucros industriais, enquanto os operadores renovaram suas apostas de que Pequim implementará mais medidas de suporte para combater os riscos das tarifas dos Estados Unidos e apoiar a economia.

Os lucros industriais caíram 10% em outubro em relação ao ano anterior, melhor do que a queda de 27,1% em setembro, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,53%, maior ganho percentual diário em quase três semanas depois de chegar à mínima de cinco semanas, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,74%.

O setor de defesa subiu 3,5% e o de tecnologia saltou 3,4%, com a fabricante de chips Cambricon Technologies ultrapassando o limite de 10%, atingindo um pico recorde.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,32%, seu maior ganho em um dia em mais de um mês, depois de atingir brevemente uma mínima de dois meses durante a sessão.

Os operadores agora estão aguardando mais ações de Pequim para compensar os possíveis riscos tarifários depois de digerirem a notícia de que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, prometeu impor novas tarifas sobre os produtos chineses.

"Com a potencial ameaça de aumento das tarifas em 2025, é provável que as autoridades da China apresentem novos pacotes de estímulo para combater a pressão de queda no crescimento econômico decorrente da fraqueza cíclica interna e do aumento da incerteza externa", disse Vis Nayar, diretor de investimentos da Eastspring Investments.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,80%, a 38.134 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,32%, a 19.603 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,53%, a 3.309 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,74%, a 3.907 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,69%, a 2.503 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,52%, a 22.334 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,12%, a 3.708 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,57%, a 8.406 pontos.