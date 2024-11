Totvs diz que pode apresentar proposta por Linx

SÃO PAULO (Reuters) - A Totvs negou nesta terça-feira que tenha apresentado oferta para compra da produtora de software para varejo Linx, mas que poderá apresentar uma proposta não vinculante pela companhia.

Em fato relevante ao mercado, a Totvs afirmou que "não apresentou qualquer proposta para a aquisição da Linx".

"A companhia está avançando no seu processo interno de governança, sob a supervisão do seu conselho de administração, o que pode culminar na apresentação de proposta indicativa e não vinculante, no âmbito de processo competitivo, o que não ocorreu até o momento", acrescentou a Totvs.

Os comentários foram feitos depois que a Totvs foi citada pela mídia como uma de seis empresas que fizeram proposta para comprar a Linx da atual controladora StoneCo.

Em meados de setembro, a Reuters publicou que a StoneCo contratou o JPMorgan e o Morgan Stanley para vender a Linx, comprada pela companhia em 2020 por 6,7 bilhões de reais, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto.

Stone e Totvs disputaram a compra da Linx por meio de uma guerra de ofertas em 2020. Na época, a Totvs tinha como interesse combinar suas operações de software de áreas como manufatura, distribuição, serviços e agronegócio com a forte presença da Linx no varejo.

(Por Alberto Alerigi Jr.)